Mostrou! Jade Picon surpreende com resultado de cirurgia: ''Muito linda''

De vestido mega decotado, Jade Picon surpreende ao exibir resultado de implante de silicone

A influenciadora digital Jade Picon parou tudo ao compartilhar fotos com uma produção arrasadora. Nesta quinta-feira, 28, a atriz surgiu em um estilo gótico ousado e chamou muita atenção ao colocar para jogo o resultado de sua cirurgia de implante de silicone.

Usando um vestido vinho, de modelo longo e bem decotado, a ex-BBB deixou em evidência o seu decote marcado. Cheia de atitude, ela arrematou o look com botas e bolsa da mesma cor da roupa, além de ter colocado um cabelão e batom escuro.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Muito linda", admiraram os fãs. "Gata", escreveram. "Meu deus", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Jade Picon comemorou seu aniversário de 22 anos na Itália. Ela passou a noite com seus amigos em um restaurante local, onde teve um delicioso jantar ao lado dos amados. Mais tarde, eles curtiram uma festinha juntos para celebrar ainda mais.

Veja detalhes da produção de Jade Picon:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

MOTIVO DE COLOCAR SILICONE

Ao anunciar sua cirurgia plástica ao público, Jade Picon também decidiu explicar os motivos para a tomada de sua decisão. Por meio de um vídeo publicado logo após a realização do procedimento estético, a influenciadora digital disse que a escolha veio após mudanças em sua vida.

Jade aproveitou o momento para relembrar seu estilo de vida saudável, onde a prática de esportes e exercícios lhe trouxeram uma mudança física que lhe incomodou: a perda do volume de seus seios. “Eu sequei e acabei perdendo o volume de peito que eu tinha. Sinto falta de ter o que eu tinha antes”, contou.

“[Não irei mostrar] nada que possa influenciar alguém a fazer o que eu estou fazendo. Porque estou aqui há anos, sei do impacto que as minhas ações têm na vida de quem me acompanha e admira. E esse não é o conteúdo que eu gostaria de repassar para vocês. Cirurgia é uma coisa muito séria e que tem que ser tratada com responsabilidade”, disparou.

“Eu sei que tem gente que cuida de mim mesmo de longe, que se importa, e uma coisa importante é que esse vídeo só está sendo postado porque eu já saí da cirurgia e já está tudo bem. É isso. Saibam que a cirurgia é um mero detalhe perto do que está por acontecer, e eu estou muito feliz de ter vindo compartilhar com vocês. Vou aproveitar esse tempo para me recuperar”, finalizou Jade.