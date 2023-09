Iza tem aparência criticada e Drika Marinho se revolta: 'Quilinhos tem a língua dessa mulher'

Internauta sugeriu que Iza estava acima do peso e Drika Marinho respondeu o comentário à altura

Iza roubou a cena ao se apresentar no palco principal de um festival de música em São Paulo no último fim de semana. A cantora – que passeia por diferentes estilos –, apostou em um look de aspecto teatral, composto por vestido longo da cor de sua pele. O abdômen e mamilos da artista foram realçados por brilhantes acessórios dourados, enquanto a cabeça estava adornada por uma grande auréola.

Fotos e vídeos de Iza nos bastidores do evento viralizaram nas redes. Um perfil no Instagram expôs a mensagem de uma internauta criticando a aparência da cantora. "Iza ganhou uns quilinhos, né? Quase não reconheci", afirmou a usuária em print postado pelo Alfinetei. Sem papas na língua, a influenciadora Drika Marinho saiu em defesa da artista.

"Quilinhos tem a língua dessa mulher. A Iza tá maravilhosa. É um mulherão em todos os sentidos", elogiou a bailarina, que é casada com André Marinho, com quem tem dois filhos.

Fãs rebatem crítica à Iza

Além de Drika Marinho, outros seguidores se revoltaram com o comentário. "Eu fico refletindo sobre qual motivo/razão/circunstância alguém se acha no direito de comentar a aparência alheia. Ela é cantora, nem era para estar em pauta seu peso. E como alguém crítica esse corpo?", questionou uma. "Como alguém é capaz de questionar uma beleza assim?", perguntou outra. "Ela é linda de todas as formas. Como alguém ousa a falar de uma deusa dessas? Essa mulher é espetacular", elogiou uma terceira.

Mesmo com uma agenda intensa de shows, Iza investe na alimentação saudável e em exercícios para cuidar do corpo. Em entrevista à Caras, ela já deu uma dica infalível para manter o físico sarado. "Beber água, de verdade, muda o sono, a pele, o cabelo. Mas tem que beber direto. Faço meus exercícios. Minha regrinha são cem abdominais e cem agachamentos por dia. Minha genética é boa, mas tenho equilíbrio também", declarou.