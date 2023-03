Ivete Sangalo recorda início do relacionamento com Daniel Cady: ''Amor de Carnaval''

Cantora Ivete Sangalo posta foto antiga e registro atual no maior chamego com Daniel Cady e celebra 15 anos ao lado do nutricionista

A cantora Ivete Sangalo (50) aproveitou o dia de TBT, nesta quinta-feira, 09, para compartilhar uma lembrança romântica ao lado do marido, Daniel Cady (37)!

Juntos desde 2008, a artista publicou um vídeo em seu feed no Instagram comemorando os 15 anos ao lado do nutricionista, com quem tem três filhos, Marcelo Cady, de 13 anos, que recentemente mudou o visual e doou o cabelo que mantinha há 10 anos para instituição de crianças com câncer da Bahia, e as gêmeas Helena e Marina, de 5 anos.

"Amiga, arrumei um amor de Carnaval", dizia no início do registro ao mostrar foto antiga dos dois juntinhos. Na sequência, com registro atual em que aparece dançando colada com o marido em trio elétrico durante os dias de folia em Salvador, ela escreveu: "Eu, 15 anos depois."

Vale lembrar que Ivete e Daniel Cady se conheceram sem querer. Ele estava nadando na Baía de Todos os Santos, em Salvador, quando decidiu parar em um pier para descansar, sendo surpreendido pela cantora, que puxou papo. Em entrevista para Jô Soares, em 2014, Ivete revelou que se apaixonou por Cady naquele momento. Em maio de 2011, os dois oficializaram a união no civil.

Confira o vídeo de Ivete Sangalo com o marido, Daniel Cady:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Ivete Sangalo diverte ao narrar rotina de treino

A cantora Ivete Sangalo iniciou o mês de março cheia de disposição e compartilhou com os fãs seu dia de treino. Animada, a artista arrancou gargalhadas dos seguidores ao narrar as atividades em vídeo publicado na web. Usando uma legging, camiseta e tênis, nas imagens, a famosa aparece pulando corda, treinando boxe com seu personal e fazendo agachamentos.

"Vamos para a aula de boxe! Começando com esse aquecimento maravilhoso que vocês sabem... Eu já gosto de tirar o pé do chão, pra fazer boxe então. Na sequência, aquecendo para encontrar meu professor, o prof das galáxias, Luiz Dorea Junior, e vamos lá", iniciou ela.

"E mãe tá metendo boxe. Pow, venha! Venha sacana! Recebaaa! Receba que a mãe tá metendo boxe pra cima de você", brincou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!