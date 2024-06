Ivete Sangalo explica por que foi a evento em SP com o braço imobilizado

Ivete Sangalo surpreendeu apareceu com o braço imobilizado durante um evento em São Paulo. A cantora explicou o que aconteceu

Nesta quinta-feira, 13, Ivete Sangalo surpreendeu os fãs ao aparecer com o braço imobilizado durante uma feira de produtos naturais realizada no Anhembi, em São Paulo. A cantora, que foi ao evento ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady, explicou o que aconteceu.

"Eu operei. Na verdade, eu retirei aquela placa. Lembra que eu me acidentei em uma viagem esquiando? Eu quebrei o punho e coloquei uma placa de titânio. E aí resolvi tirar a placa para ficar sem aquele corpo estranho que estava me incomodando um pouquinho", disse ela.

Que garantiu que está bem. "Mas está tudo bem. Está tudo ótimo. Não me impede de fazer absolutamente nada. Eu fiz de ontem para hoje. Tem uns pontinhos aqui. Não quebrei nada e estou ótima. Bonita e maravilhosa", explicou ela nos stories do Instagram.

Mais cedo, a equipe da artista informou ao portal Leo Dias que ela passou por uma cirurgia, mas não forneceu mais detalhes sobre o assunto. A cantora sofreu um acidente em 2022, enquanto esquiava no Chile. Naquela ocasião, a cantora se lesionou e precisou passar por uma intervenção.

Na época, ela falou sobre o acontecido. “Sucesso total na cirurgia! Obrigada ao Dr. Paulo Fiuza e sua grande experiência, toda sua equipe, todos os enfermeiros e profissionais do hospital por todo cuidado e carinho! ‘Mainha’ está zero bala”, disse.

Daniel se declara para Ivete Sangalo

Recentemente, Ivete Sangalo completou 52 anos e ganhou uma declaração do marido. "Ivete não é apenas um ícone da música brasileira, mas também uma fonte constante de alegria e inpsiração para nossa família e para milhões de fãs ao redor do mundo", disse o nutricionista, em entrevista à CARAS Brasil. "A nossa Veveta é uma das maiores artistas do Brasil." Os dois são casados desde 2011 e são pais de Marcelo (14) e das gêmeas Helena e Marina, de 6 anos.

