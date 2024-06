Ao lado do marido, Ivete Sangalo cozinha em feira de SP com tipoia no braço

Ivete Sangalo surpreendeu os fãs ao surgir com o braço imobilizado durante evento realizado em São Paulo; entenda o motivo

Nesta quinta-feira, 13, Ivete Sangalo deixou os fãs surpresos ao aparecer usando uma tipoia durante uma feira de produtos naturais realizada no Anhembi, em São Paulo. Segundo informações da assessoria de Ivete, concedidas à Quem, a cantora realizou uma cirurgia no braço esquerdo e este é o motivo do uso.

Ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady, a rainha do axé cozinhou com o braço imobilizado durante as ativações de culinária no evento.

Veveta, como é carinhosamente chamada, usava um look jeans com um cinto sofisticado, que possuía um coração no centro.

Confira os registros:

Ivete Sangalo impressiona ao mostrar curvas definidas e fortes na academia

A cantora Ivete Sangalo mostrou que está bem forte e focada na academia. Na última terça-feira, 11, a famosa postou um vídeo fazendo musculação e surpreendeu ao exibir suas curvas definidas em ação nos exercícios com bastante peso.

Fazendo um treino para braços e pernas, a artista mostrou que está bem resistente ao pegar halteres e anilhas de alto peso. A apresentadora então chamou a atenção ao ostentar suas pernas torneadas e braços durinhos durante a passagem pela academia.

"Já foi hoje? Me conte: o que você faz pra cuidar da sua máquina?", compartilhou inspirando os internautas a fazerem exercícios também para cuidarem de sua saúde. Nos comentários, os internautas admiraram a cantora. "Um dia acompanho esse foco", riram sobre a energia da famosa. "Focada, o incentivo de milhões", admiraram outros.

Essa não é a primeira vez que Ivete Sangalo impressiona com seu foco ao surgir na academia. Recentemente, ela postou mais um vídeo pegando pesado na musculação. Tempos atrás, ela arrancou elogios ao aparecer toda estilosa para queimar as calorias.