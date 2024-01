Ivete Sangalo e Daniel Cady exibem momento romântico em banho de mar

Discreta sobre seu casamento, Ivete Sangalo se derrete em clique agarradinha durante momento relax com o marido, Daniel Cady

Ivete Sangalo encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um raro registro de um momento romântico ao lado de seu marido nesta terça-feira, 02. Curtindo uma temporada de descanso após a virada do ano, a artista aproveitou para se refrescar em um banho de mar na companhia do nutricionista Daniel Cady.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Veveta compartilhou o clique, que foi originalmente publicado por seu marido. Na imagem, o casal aproveita um momento romântico dentro d’água: 'Eu, ele e o mar', a cantora, que costuma manter discrição sobre seu relacionamento, se derreteu ao postar o clique que exibe a intimidade entre eles.

O nutricionista também fez questão de expressar seu amor pela esposa ao compartilhar que esse foi o primeiro mergulho ao lado da cantora: 'Primeiro banho de mar', escreveu Daniel, complementando a publicação com emojis de coração. Nos comentários, Ivete se derreteu novamente: 'Eu te amo', declarou apaixonada.

Nos comentários das duas publicações, os admiradores do casal se derreteram com a troca de carinho: “Que casal maravilhoso”, disse um seguidor. “Viva esse amor”, disse mais uma. “Maravilha! Relaxando após muita agitação”, outro lembrou a rotina intensa da cantora. “Viva o amor de vocês dois que são tão lindos”, mais um exaltou.

Vale destacar que a história de amor de Ivete e Daniel já dura mais de quinze anos e resultou na chegada de seus três herdeiros. Juntos, eles são pais de Marcelo, que já está com 14 anos, e das gêmeas Helena e Marina , que têm só cinco aninhos. nclusive, no final do mês passado, a cantora foi às lágrimas ao relembrar uma conversa que teve com o filho mais velho após o nascimento das gêmeas.

Ela contou Marcelo disse uma frase que a marcou profundamente ainda na maternidade: "Aí ele olhou pra mim e falou: eu quero minha vida de volta", declarou emocionada. Chorando, Ivete disse que pediu tempo ao filho. "Eu falei assim: olhe só, eu vou lhe pedir uma semana. Quero que você viva sua experiência”, a cantora relatou a adaptação entre os herdeiros.

Filho de Ivete Sangalo pede ajuda nas redes sociais:

O filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Marcelo Cady, de 14 anos, usou suas redes sociais para fazer um apelo aos seus seguidores na última quinta-feira, 28. Segundo o herdeiro da cantora, sua família perdeu sua cadela de estimação e precisa de ajuda para encontrá-la; o jovem dividiu uma foto da cachorrinha para pedir ajuda.