Ivete Sangalo chora após frase que ouviu do filho: "Quero minha vida de volta"

Ivete Sangalo chora após frase que ouviu do filho; ela contou história que aconteceu na maternidade quando nasceram as gêmeas Helena e Marina

A apresentadora e cantora Ivete Sangalo foi às lágrimas ao relembrar uma conversa que teve com o filho, Marcelo Sangalo. A situação aconteceu ainda na maternidade após a chegada das filhas gêmeas.

"Ele me encontrou saindo da sala de parto, costurou tudo, eu deitado na cama, com aquele cabelão. Ele chegou e falou: 'mãe, você tá bem? você sentiu dor'?", lembrou ela ao podcast Quem Pode, Pod.

Ela afirmou que apresentou as irmãs Helena e Marina ao pequeno. "Nós ganhamos duas princesas lindas. Sua mãe está ótima...", declarou ela. A cantora disse que notou que ele estava ansioso com o momento.

"E ele ali, dormindo na caminha. Ele ficou do meu lado. Só que chegou uma hora que ele ficou cansado, enciumado, angustiado. Ele estava super agitado. Ele começou a chorar, eu cheia de ponto, inchada, me levantei, sentia meu corpo (...) chamei ele na varandinha do quarto. Sentei com ele e falei: 'o que foi? Isso vai passar, amanhã a gente vai pra casa. Suas irmãs são loucas pra você'", relembrou ela.

Foi então que Marcelo Sangalo disse uma frase que a marcou profundamente. "Aí ele olhou pra mim e falou: eu quero minha vida de volta", declarou ela emocionada. Chorando, Ivete Sangalo disse que pediu tempo ao filho. "Eu falei assim: olhe só, eu vou lhe pedir uma semana. Quero que você viva sua experiência e a mamãe conversa com você (...)", disse.

Hoje, o irmão mais velho é muito próximo das pequenas e tem uma relação de profundo carinho.

