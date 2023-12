Filho de Ivete Sangalo pede ajuda para encontrar membro perdido da família

Em suas redes sociais, Marcelo Cady, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, pede ajuda dos seguidores para encontrar um membro perdido de sua família

O filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Marcelo Cady, de 14 anos, usou suas redes sociais para fazer um apelo aos seus seguidores nesta quinta-feira, 28. Segundo o herdeiro da cantora, sua família perdeu sua cadela de estimação e precisa de ajuda para encontrá-la.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Marcelo disse que sua pet, Lola, desapareceu na Praia do Forte, na Região Metropolitana de Salvador, Bahia, nesta tarde. Com uma foto da cadelinha, ele anunciou que estava procurando o animal e pediu ajuda.

"Pessoal. A nossa cadelinha, a Lola, sumiu hoje a tarde na Praia do Forte. Se vocês tiverem qualquer notícia, entrem em contato", escreveu o filho da cantora nas redes sociais.

Confira:

Foto: Reprodução / Instagram

Filho de Ivete Sangalo viralizou ao vender item para conseguir dinheiro

Em 2022, Marcelo Cady, filho de Ivete Sangalo, já vendeu um videogame para conseguir dinheiro e comprar uma prancha de surf. O adolescente fez um anúncio em seu perfil do Instagram, que na ocasião ainda era fechado, mas mesmo assim o story foi publicado pelo perfil Central da Fama.

A atitude chamou a atenção dos internautas, que elogiaram a postura de Ivete em não fazer todas as vontades do filho mais velho. "Humilde!", escreveu uma. "Se está difícil para ele, imagina para mim", afirmou outra seguidora.

A situação acontecida viralizou nas redes sociais por causa da fortuna conquistada por Ivete durante sua carreira e Marcelo ser seu herdeiro. Na época, a cantora foi convidada para participar do podcast Fala, Brasólho, apresentado por Fred Bruno, no canal Desimpedidos.

Ela explicou a decisão do filho: "Não tem a ver com a grana e sim com as escolhas. Marcelo sabe que pode ter, mas eu tenho que ensinar a ele a fazer escolhas. Essas necessidades precisam ser desconstruídas. E eu o autorizei a se virar."