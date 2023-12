Filho de Ivete Sangalo viralizou ao vender ítem para conseguir dinheiro; relembre

Marcelo Cady foi flagrado durante um passeio em um shopping do Rio de Janeiro; o filho de Ivete Sangalo viralizou ao vender seu videogame em 2022

Marcelo Cady (14), o filho de Ivete Sangalo (51), já vendeu um videogame para conseguir dinheiro e comprar uma prancha de surf. O adolescente foi flagrado durante um passeio pelo Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 19.

Ele fez o anúncio em seu perfil em 2022, que na ocasião ainda era fechado, mas mesmo assim o story foi publicado pelo perfil Central da Fama e chamou a atenção dos internautas, que elogiaram a postura de Ivete em não fazer todas as vontades do filho mais velho. "Humilde!", escreveu uma. "Se está difícil para ele, imagina para mim", afirmou outra seguidora.

A situação acontecida viralizou nas redes sociais por causa da fortuna conquistada por Ivete durante sua carreira e Marceloser seu herdeiro. Na época, a cantora foi convidada para participar do podcast Fala, Brasólho, apresentado por Fred, no canal Desimpedidos. Ela explicou a decisão do filho: "Não tem a ver com a grana e sim com as escolhas. Marcelo sabe que pode ter, mas eu tenho que ensinar a ele a fazer escolhas. Essas necessidades precisam ser desconstruídas. E eu o autorizei a se virar."

Ainda durante a entrevista, ela falou que o filho segue o caminho da música. "Acho que tem genética, acredito nisso. Em casa tenho estúdio, ele sempre teve contato com os instrumentos. Mas a descoberta da percussão foi por ele mesmo. Tinham vários instrumentos e ele sempre ia na percussão."

Nesta terça-feira, 19, o primogênito de Ivete Sangalo e Daniel Cady foi visto em um shopping durante um passeio na companhia de um amigo. Ele percebeu quando os paparazzi estavam fazendo fotos dele nos corredores do local e sorriu para as câmeras. Na ocasião, Marcelo Cady usava apenas roupas pretas e tênis.