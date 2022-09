Isis Valverde exibe boa forma ao aparecer nas redes sociais praticando yoga

A atriz Isis Valverde esbanjou beleza ao compartilhar em suas redes sociais um vídeo em que aparecia fazendo yoga

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 17h30

Nesta quarta-feira, 28, Isis Valverde deixou seus seguidores babando ao exibir boa forma ao compartilhar um vídeo em seu Instagram.

A atriz aparecia treinando yoga com a ajuda de uma personal trainer em sua casa vestindo uma calça legging azul escura e um top rosa claro.

“Sempre em sintonia! Regue as flores, o resto... são sombras de árvores alheias”, escreveu a artista motivando seus seguidores.

Nos comentários, os fãs da mãe de Gael adoraram o vídeo e rasgaram elogios à Isis! “Linda maravilhosa”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “Sempre sendo inspiração”.

Belíssima!

Na semana passada, Isis surgiu esbanjando beleza nas redes sociais ao compartilhar cliques tirados em um ensaio fotográfico.

A atriz posou para as lentes do fotógrafo Hick Duarte vestindo um cropped branco e uma calça jeans com retalhos coloridos. A artista ainda vestia um sapato preto com meias cinza.