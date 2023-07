Isis Valverde encanta fãs ao surgir ao lado do filho e da mãe: “Plena”

A atriz Isis Valverde encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar fotos ao lado do filho Rael e de sua mãe Rosalba

Neste domingo, 16, Isis Valverde encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram em que curtia o final de semana ao lado de sua família. A atriz posou com seu filho Rael e com sua mãe Rosalba.

A artista que atualmente mora em Los Angeles, Estados Unidos, com seu filho, surgiu em São Paulo. Isis, que interpretará a socialite Ângela Diniz em novo filme, esbanjou beleza e estilo com um moletom preto de grife e short bege curtinho que dava destaque para suas pernas torneadas.

Isis posou ao lado do filho Rael, de quatro aninhos, segurando um coelho nas mãos e ainda apareceu em um vídeo e uma foto jogando em um fliperama. Já com sua mãe Rosalba, a atriz chocou ao dar um selinho nela e posarem em frente a faixada da casa em que estão em São Paulo.

“Meu amor maior”, escreveu a estrela com a palavra “família” na hashtag que adicionou na legenda da publicação contendo oito imagens.

Os seguidores de Isis adoraram as fotos da família e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Isis do céu! Eu amei o look! Eu toda quando não estou afim de me arrumar”, escreveu uma fã. E Isis respondeu o carinho: “Eu amo”. “Linda Isis e seu filho”, comentou uma seguidora. Uma admiradora ainda elogiou: “Amo usar bermuda assim também”. A atriz respondeu: “Fica tudo né?”.

“Isis, parabéns por postar seu carinho com a sua mãe, nem todos os filhos fazer isso”, elogiou uma fã. E outra seguidora comentou: “Amiga, você tá tão linda e plena”. Uma admiradora escreveu: “Estilosa é ela! Amei as fotos em família, não tem coisa melhor”.

No mês passado, Isis veio a público em suas redes sociais para sair em defesa de sua mãe Rosalba. A mãe da atriz estava recebendo diversas críticas por namorar um homem mais novo.

“Minha mãe vai fazer 60 anos, é uma mulher totalmente livre, dona de si, independente. Uma mulher maravilhosa, solteira, que decidiu ter um namorado e esse namorado foi colocado num lugar de bebê, não de homem, de filho e não de namorado”, afirmou Isis no vídeo.

Poderosa!

Ainda nesta semana, Isis deixou seus seguidores babando ao compartilhar mais fotos no deserto. A atriz tirou fotos em uma viagem que fez pelos Estados Unidos e passou pelo deserto no estado de Utah.

A atriz surgiu em um cenário cinematográfico com um look estiloso e que dava destaque para seu corpo escultural. A mãe de Rael vestia uma blusa cropped branca e uma calça preta. A artista ainda vestia um colar de ouro.