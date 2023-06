Isadora Ribeiro celebra 58 anos de idade e faz reflexão sobre beleza: ‘Exercícios e colágeno’

Atriz Isadora Ribeiro faz reflexão sobre etarismo em celebração de aniversário de 58 anos de idade

Nesta terça-feira, 13, a atriz Isadora Ribeiro está comemorando 58 anos de idade! Para celebrar este momento tão importante, a famosa aproveitou suas redes sociais para fazer uma reflexão sobre seu aniversário, falando sobre a busca pela beleza durante os últimos anos, afirmando que o estado de espírito é um segredo para a jovialidade.

“Hoje é o meu aniversário. A garota da abertura do Fantástico está vintage. Embora o tempo seja condescendente comigo, não posso negar que luto com exercícios, colágeno e estado de espírito, porque estudos revelam que as pessoas que se sentem mais jovens de 'espírito' do que suas idades cronológicas tendem a ser mais saudáveis e psicologicamente mais resilientes do que aquelas que se sentem mais velhas”, começou a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Impossível ser 'forever young', mas as mulheres de 50 são as de 40 do passado. Repetindo a frase da atriz Michelle Yeoh, de 60 anos, que ganhou o Oscar: 'mulheres, nunca deixem ninguém dizer que a sua melhor fase já passou'. Concordo com ela, e acrescento que mais difícil que lutar para trabalhar e ser feliz é lutar contra o etarismo e o que representa”, completou Isadora Ribeiro.

