Isabelle lamenta ‘desencontro’ com Matteus em evento: "A gente até tentou"

Poxa! Isabelle e Matteus se desencontraram durante passagem pelo 'São João da Thay', mas garantiram que logo haverá o reencontro: "Ele volta"

Nesta quinta-feira, 6, o casal Mabelle teve um desencontro em meio à viagem. Enquanto Isabelle chegava em São Luís, no Maranhão, para marcar presença no 'São João da Thay', Matteus estava deixando a cidade. Por meio das redes sociais, ambos explicaram a situação.

Por meio dos Stories do Instagram, a cunhã-poranga compartilhou que o gaúcho precisou viajar à São Paulo por conta de trabalhos. “A gente chegou aqui em São Luís. Infelizmente, desencontrei com Matteus. Ele tem uma programação neste final de semana que ele teve que ir embora. A gente até tentou se encontrar no aeroporto. Ele ia sair do embarque e ir para o desembarque, mas aí depois eu que ia do desembarque para ir no embarque. Enfim, não deu. Nosso voo, a saída dele com a minha chegada foi muito pertinho”, lamentou.

Apesar do contratempo, Isabelle informou que o namorado vai voltar para ficar com ela e aproveitar um pouco da festa. “Uma grande correria. Mas ele volta, antes de acabar a festa toda”, disse ela.

Após o episódio repercutir, o vice-campeão do BBB 24 também esclareceu o motivo de deixar o estado. “Tô indo pra São Paulo agora, vou desencontrar do meu ‘amorzinho’, mas tô tentando ver ela antes de embarcar pra lá. Vou lá trabalhar. Tem uma coisa muito legal que vocês vão descobrir em breve, que será bem legal pra mim e muito importante pra outras pessoas também”, disse Matteus, também nos Stories.

“Sábado tô de volta aqui para o Maranhão pra seguir aproveitando esse evento incrível que é o São João da Thay. Quero aproveitar também e agradecer todo carinho que estão tendo conosco, e que agora a Isabelle também poderá aproveitar”, prometeu.

Na sequência, Matteus completou. “Um chegando e outro saindo. Faz parte, mas tô feliz, vou trabalhar, logo eu tô com meu amorzinho de novo”, garantiu. “Cuidem da minha petiça”.

Mais tarde, Isabelle voltou aos stories para falar sobre não ter visto o amado. “Chegamos aqui em São Luís, já vim aqui outra vez e eu amo o Maranhão. Daqui a pouco a gente vai no hotel, ver a programação. Infelizmente, me desencontrei com o Matteus, acho que já acompanharam aí. Matteus tem uma programação neste fim de semana e ele teve que ir embora”, afirmou.

“A gente até tentou se encontrar no aeroporto, enfim, não deu. O nosso voo foi muito pertinho. É isso, uma grande correria, mas tá bom, antes de acabar a festa ele volta”, finalizou a manauara.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Isabelle surpreende ao revelar com quem mantém contato fora do BBB 24

No último dia 23, Isabelle Nogueira surpreendeu ao revelar com quem mantém contato fora do Big Brother Brasil 24. Durante sua participação no podcast PodDelas, a manauara contou que tem amizades duradouras com alguns brothers, enquanto com outros colegas de confinamento, ela se aproximou apenas recentemente.

Enquanto conversava com as apresentadoras Tata Estaniecki e Boo Unzueta, Isabelle revelou que é mais próxima dos brothers de seu antigo grupo da casa, Davi Brito e Beatriz Reis: “Davi, falo muito com ele, e com a Bia também. São amizades que posso falar que podem ser duradouras, porque vieram até aqui”, disse a dançarina.

No entanto, Cunhã surpreendeu ao entregar que também se aproximou mais de algumas pessoas fora do confinamento, como Raquele, Alane e Marcus: “Mas falo às vezes com a Raquele, Alane também, Marcus [Vinicius], que são pessoas que acredito que farão parte do meu dia a dia”, disse a manauara, que também aproveitou para entregar detalhes de seu novo namoro.

Não dá pra negar que Isabelle realmente se aproximou mais de Matteus Amaral, com quem engatou um relacionamento sério fora do programa: "Ele é exatamente como vocês viram no BBB: uma pessoa que se doa muito, cavalheiro demais, [...] evita discussões, fala tranquilo”, ela se derreteu pelo novo namorado durante a entrevista.