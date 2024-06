Isabelle abre o jogo sobre ciúmes após Matteus tomar atitude envolvendo Deniziane

Ex-BBB Isabelle Nogueira fala sobre seu ciúmes após Matteus tomar atitude envolvendo a ex-namorada, Deniziane; saiba mais

Na última quarta-feira, 13, Isabelle Nogueira abriu o jogo e falou sobre sentir ciúmes depois que Matteus Amaral tomou uma decisão envolvendo sua ex-namorada, Deniziane Ferreira, e deixou de segui-la nas redes sociais. Questionada pelos seguidores, a manauara afirmou que não é do tipo ciumenta e, inclusive, que ela e o namorado são super tranquilos nesse aspecto.

Através do stories do Instagram, Isabelle abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores durante as comemorações de seu primeiro Dia dos Namorados ao lado do gaúcho. Foi nesse momento que um fã perguntou se a primeira discussão do casal teria sido motivada por ciúmes logo após o unfollow do rapaz.

“Não teve nenhuma DR por ciúmes não até agora, nenhuma briga por ciúmes, não. Não teve de verdade”, Isabelle . Matteus aproveitou para se derreter pela amada: “Assim, eu sei que essa Cunhã é linda, ela tem um corpão, ela é querida e o sortudo sou eu”, o gaúcho afastou os rumores de que teria ciúme da amada.

Em seguida, Isabelle contou que não costuma receber mensagens de homens nas redes sociais: “Vocês acreditam que não tem ninguém que invade meu espaço, assim que me manda mensagem. O Matteus eu não sei porque eu não olho o telefone dele, nem tenho interesse em mexer nisso, não tenho interesse em olhar, mas para mim não”, ela contou.

Na sequência, Isabelle respondeu a outra pergunta sobre quem era mais ciumento no casal e se divertiu ao falar que era o namorado. Matteus discordou e revelou que recentemente ‘ela bateu o pé’ e ficou brava querendo saber uma história sobre seu passado. No entanto, a manauara explicou que ambos são tranquilos quanto aos ex-namorados um do outro.

Inclusive, Isabelle revelou que acha importante conhecer o passado amoroso de seu parceiro no relacionamento: “Eu não tenho ciúmes disso. Ele também não tem ciúmes. Não sei explicar, não tem nada de nenhum e de nenhuma. Absolutamente nada, muito pelo contrário ele me contou muitas experiências da vida dele e eu até gosto de ouvir”, disse.

Vale lembrar que, nos últimos dias de BBB 24, Matteus se envolveu com a participante Isabelle, com quem está namorando atualmente. O vice-campeão pediu a mão da Cunhã em namoro em maio, quando a presenteou com um buquê de rosas e um anel belíssimo. Inclusive, eles já comemoram o primeiro Dia dos Namorados com uma surpresa especial.

Matteus deixou de seguir a ex-namorada:

Vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral chamou atenção do público nesta terça-feira, 11, ao tomar uma decisão em relação à Deniziane Ferreira, sua ex-affair. Os dois viveram um breve romance dentro do reality show da TV Globo e decidiram colocar um ponto final dias antes da fisioterapeuta ser eliminada da competição. Agora, ele deixou de seguir a ex-namorada no Instagram.