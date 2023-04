Isabella Scherer passa perrengue e tem cozinha inundada: “Caos”

Campeã do Masterchef, Isabella Scherer passa por apuros e fica com a cozinha totalmente alagada

A campeã da edição de 2021 do Masterchef, Isabella Scherer (26), se mudou recentemente para um apartamento maior com a família. O que ela não esperava é que a residência traria uma surpresa desagradável. Nesta quinta-feira, 27, a loira mostrou que passou por um perrengue na casa nova e ficou com a cozinha alagada.

Pelos stories, a mãe dos gêmeos Mel e Bento, fruto do relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans, narrou a situação: “A gente ia gravar um monte de receitas hoje e estourou um cano, inundou a cozinha”, a loira iniciou contando que estava se planejando para filmar conteúdos culinários para suas redes sociais.

Isa ainda evidenciou que por pouco o estrago não foi maior: "Ainda bem que o Rodrigo estava acordado, eu estava dormindo, não escutei, não ouvi nada, se não tinha acordado com a casa inteira inundada, ia ser um caos", a loira continuou. Em seguida, Isabella mostrou imagens da cozinha alagada, enquanto tentava escoar a água no ralo da lavanderia.

Para finalizar, a chef mostrou que lidou super bem com o perrengue: “Essa energia aí não vai me vencer, se preparem que minha água vai voltar a funcionar já já, minha torneira, vou ter água em casa, o filtro também, tadinho foi afetado. E vou tomar um banho de sal grosso e ninguém vai me parar”, ela concluiu avaliando a situação inusitada com positividade.

Isabella Scherer mostra cozinha inundada - Reprodução/Instagram

Isabella Scherer abre o jogo após receber críticas por comprar fogão caríssimo:

Isabella Scherer causou polêmica nas redes sociais após mostrar o valor pago em um fogão italiano chiquérrimo, avaliado em R$50 mil. “Meu terceiro bebê”, na época a mãe dos gêmeos Mel e Bento brincou ao apresentar o item para os fãs.

Após receber diversas críticas, a loira abriu o jogo sobre a compra: "90% de tudo é com muito desconto ou permuta, tá? Inclusive o fogão, mas eu pagaria 100% por ele, meu sonho!", explicou Isa, com classe e sinceridade.