Isabella Scherer abre o jogo após ser criticada por comprar fogão de R$50 mil: "Muita permuta!”

Isabella Scherer rebate críticas e se pronuncia após adquirir fogão avaliado em R$50 mil; veja

A influenciadora e campeã da edição do Masterchef de 2021, Isabella Scherer (26) foi criticada nas redes sociais, após mostrar o valor pago em um fogão italiano chiquérrimo, avaliado em R$50 mil. “Meu terceiro bebê”, na época a mãe dos gêmeos Mel e Bento brincou ao apresentar o item para os seguidores nas redes sociais.

Porém, na última sexta-feira, 07, novamente a tão sonhada aquisição de Isa voltou a ser assunto entre os internautas devido ao seu valor altíssimo.

"Adoro o conteúdo da Isa Scherer porque ela é rica, sabe que é rica, faz coisa de rica o tempo inteiro e não tenta nem fingir que não é tão rica assim. Pelo contrário, ela fala com todas as letras 'isso aqui, ó não é baratinho eu sou muito rica, veja meu fogão, meus pratos, minha poltrona. Tudo de rica", disse uma internauta do Twitter, que logo foi respondida pela chef de cozinha.

"90% de tudo é com muito desconto ou permuta, tá? Inclusive o fogão, mas eu pagaria 100% por ele, meu sonho!", explicou isa, com toda classe e sinceridade.

Ainda na última semana, Isabella Scherer decidiu dar sua própria opinião sobre a polêmica envolvendo a influenciadora e empresária Virginia Fonseca (23) e o jornalista Evaristo Costa (46), após o ex-apresentador da Globo alfinetar a loira por conta de seu modo de criação de seus filhos.

VEJA A RESPOSTA DE ISA SCHERER:

