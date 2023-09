Irmão de Walewska relembra o último encontro com a atleta: "Não imaginava"

Wesley Oliveira, irmão de Walewska, encontrou com a atleta pela última vez em seu aniversário; confira os detalhes de seu último encontro

Neste domingo, 24, Wesley Oliveira, irmão da campeã olímpica Walewska Oliveira, relembrou seu último encontro com a irmã. A atleta morreu na última quinta-feira, 21, após cair do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo.

Em entrevista ao UOL, ele contou que os dois se encontraram a última vez em seu aniversário, no último dia 16. A família se reuniu para celebrar a data e curtir uma noite juntos. Na conversa, ele narrou como foram esses momentos com Walewska.

"Eu nem ia fazer meu aniversário, e decidi fazer. Eu fiz a festa, ela foi, e não imaginava que seria a nossa despedida", contou ele. Wesley também descartou que a atleta apresentasse sinais de que estava passando por momentos complicados de saúde mental. "Ela estava linda, maravilhosa, feliz, não tinha nada que pudesse levantar alguma hipótese de depressão. Eu nunca vi a minha irmã estressada. Ela estava sempre feliz", disse.

Em seguida, ele deu detalhes da celebração. "Tenho fotos lindas, dela sorrindo no dia do meu aniversário. Uma felicidade, um dia maravilhoso, tudo perfeito, não tinha nada de errado. Ela escreveu uma carta para mim, e o que fica agora como uma linda lembrança", revelou.

Wesley, assim como seus pais, não poupou elogios para Walewska. O irmão lembrou da campeã com muito carinho e deu destaque para sua disciplina de trabalho. "Minha irmã era uma atleta perfeita, completa, líder, amada por todas as jogadoras. Uma pessoa unânime, que puxou para o meu pai. Escutei de muitas atletas, hoje durante o velório, que ela tinha sido um exemplo", declarou ele.

O irmão pagou pelo velório de Walewska

Mais cedo, ao mesmo veículo, ele revelou que arcou com todos os custos do velório. Wesley também afirmou que o marido da jogadora, Ricardo Alexandre Mendes, com quem ela esteve casada há 20 anos, não desembolsou nenhum valor para o velório da mulher.

"Eu fiz o que tinha que fazer porque era minha irmã. Corri para o prédio no dia do incidente, resolvi todas as burocracias, eu paguei tudo. Tanto a parte do translado, até todos os custos gerais do funeral. No total foram R$ 20 mil de custos. O marido da minha irmã não arcou com nada", declarou ao UOL.

Sem aparecer no velório, um amigo de Ricardo falou por ele para o site de notícias, dizendo que o corretor comprou passagem, mas não foi se despedir porque a família de Walewska não queria. O irmão dela então desmentiu a versão.

"Eu precisei de um documento da minha irmã para liberar o corpo dela, ele (Ricardo) deixou o RG na recepção do prédio. Depois, precisei pegar uma roupa pra vestir minha irmã, ele também deixou na portaria para a funerária pegar. Não encontrei com ele em nenhum momento", disse o piloto de avião, que se formou na profissão após a atleta ajudar a pagar os custos do curso.