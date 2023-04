Irmão de Virginia Fonseca se manifesta após ser flagrado traindo a mulher grávida

William Gusmão, irmão de Virginia Fonseca, fala pela primeira vez após flagra com suposta amante viralizar nas redes sociais

O irmão de Virginia Fonseca (23), William Gusmão, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez após ter sido flagrado traindo a sua esposa, que está grávida.

Em vídeo polêmico que circula nas redes sociais, William aparece com a mesma roupa que estava nos stories de seu Instagram, lamentando a morte de Dona Carmem, mãe do cantor Leonardo, que faleceu no sábado, 1º.

Nas imagens, ele surgiu trocando beijos e carícias com uma mulher durante um evento automotivo que aconteceu em Goiânia. O empresário falou sobre o ocorrido para a coluna de Leo Dias, do Metrópoles. Segundo ele, tudo não passa de um mal-entendido. “Foi armação”, disse.

William é casado Mellody Barreto, que está esperando o primeiro filho do casal, um menininho que vai se chamar Gabriel. Os dois fizeram chá revelação recentemente. A assessoria de Mellody já havia emitido um comunicado informando que está em contato com advogados para preservar a saúde mental dela e do filho.

“Diante aos fatos divulgados na data de hoje 02/04/2023 em todos os sites de fofocas, Mellody Barreto, através de sua assessoria, informa que: Mellody está em contato com sua família e advogados para que todas medidas sejam tomadas com o objetivo de preservar sua integridade psicológica, bem como a de seu filho. Agradecemos todas as mensagens de apoio neste momento, assim que pudermos trazemos novas informações”, disse a nota.

Lilly Martins é a moça apontada com a mulher que estava com William no vídeo. Ela também se pronunciou na web. "Estamos todos abalados, tentando acalmá-la e absorver toda a história. Pois essa história é bem mais complexa do que está sendo noticiada, pois se trata de um assédio", declararam.

Confira o vídeo do irmão de Virginia Fonseca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mellody Barreto (@mellodybarreto)

Poliana Rocha e Virginia lamentam morte da mãe de Leonardo

A família de Leonardo está em luto após a morte da dona Carmem Costa, de 85 anos. Ela teve um infarto no último sábado, 1, e não pôde ser reanimada. A nora Poliana Rocha foi quem anunciou a partida da mãe de Leonardo, junto com diversas fotos da família. O conselho na legenda era "sempre ame sua sogra".

"Como eu adorava te beijar, te chamar de vó e falar no seu ouvido que te amava!!!! Sentirei profunda SAUDADE!!!!! #luto #amominhasogra", escreveu em uma foto com a sogra e o marido.

Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, também prestou sua homenagem em uma foto com ela e Leonardo. "E lá se foi mais uma estrelinha. Descansa em paz vó Carmem, foi muito bom os momentos que vivemos juntas. Amamos você para sempre! Que Deus conforte o coração de todos nós", pediu a loira.

