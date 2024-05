Irmã do ex-BBB Davi desabafa após sofrer ataques: "Deixem minha vida em paz"

Raquel Brito, irmã de Davi, o campeão do 'BBB 24', desabafou sobre os ataques racistas que vem sofrendo nas redes sociais

Raquel Brito, irmã de Davi Brito, campeã do BBB 24, usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 23, para fazer um desabafo. Através dos Stories do Instagram, ela gravou alguns vídeos e falou sobre os ataques racistas que vem sofrendo.

"Me chamam de macaca, eu já printei tudo, não é assim, internet não é terra sem lei. Falam atrocidades, tem coisas que eu prefiro apagar. É inacreditável como as pessoas estão, mas é como eu falo: o que é bom, a gente guarda, e o que é ruim, eu jogo fora", começou o desabafo.

Em seguida, Raquel afirmou que não vai mais falar sobre as escolhas de Davi em seu perfil no Instagram. "A partir de hoje, não venham aqui falar: 'Raquel, eu quero que o Davi faça isso'. Não, vão no perfil dele, falem lá, que a assessoria dele responderá."

Depois, ela ainda falou sobre os ataques que recebe por dar sua opinião, por isso, decidiu usar seu perfil apenas para mostrar sua vida. "Às vezes você fala uma coisa, e pegam um recorte e fazem uma bomba. Eu vou dar um tempo, só vou postar aqui mesmo. Eu desanimo. Só vou postar minha vida, minha rotina...", ressaltou.

"A Raquel não está fazendo nada, eu estou vivendo a minha vida, estou de férias, estou cuidando de mim. Se eu mostrar meu corpo como está, estou cheia de furúnculo, de fraqueza no corpo. Estou tirando um tempo para mim", desabafou.

"Os comentários são um pior que o outro, deixem minha vida em paz. Se você não gosta de mim, por que está vindo comentar? É para acabar com a vida da pessoa? Vocês querem que as pessoas se matem? Já chegaram a me dizer isso: 'Eu quero que você se mate'. Pelo amor de Deus, vocês têm família, têm mãe. Ainda bem que Deus me deu uma estrutura emocional muito grande", completou.

Irmã de Davi Brito revela quantas publicidades ele já fechou

Recentemente, a irmã e assessora de Davi, Raquel Brito, compartilhou com os fãs do baiano como estão os trabalhos do campeão do BBB 24 após o fim do reality show. Ela revelou a informação por meio de seu perfil oficial no X - antigo Twitter. "Pessoal, Davi tem 6 publis [publicidades] fechadas", disse ela em resposta a um internauta.

Vale lembrar que Davi ganhou um documentário no Globoplay. Lançado no dia 8 de maio, 'Davi, um cara comum da Bahia', acompanha a rotina das primeiras semanas do ex-motorista de aplicativo desde que ele deixou o confinamento do reality global.