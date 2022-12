Irmã de Deolane Bezerra é flagrada em confusão em show em São Paulo

Irmã de Deolane Bezerra, Dayanne Bezerra, se envolve em briga durante festival

Na noite deste sábado, 17, a advogada Dayanne Bezerra, irmã da ex-peoa do reality show rural A Fazenda 14, Deolane Bezerra, foi flagrada se envolvendo em uma confusão durante o festival Garota VIP, na cidade de São Paulo.

Em vídeos publicados nas redes sociais, não é possível saber a razão ou em que momento a briga teria começado. Mas Dayanne aparece no meio da confusão, tentando separar um atrito, mas depois avança para cima de um dos envolvidos, começando a gritar.

Solange Bezerra, mãe da advogada, intervém e tenta conter os ânimos da filha, a segurando e pedindo para que ela parasse. “Para, Dayanne! Para! Para!”, implora a matriarca da família Bezerra, aos gritos com a filha, para que ela segurasse a onda.

Veja o momento em que Dayanne Bezerra, irmã da advogada e ex-peoa Deolane Bezerra, é flagrada em briga em festival de São Paulo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SPLASH UOL (@splash_uol)



Deolane Bezerra comenta sua participação em A Fazenda

Durante o PodCats, Deolane Bezerra revelou que acha que foi a protagonista de A Fazenda 14 e não se importa que pensem que ela é arrogante ou soberba. "Porque a protagonista é a mãe e fod@-se. E quem me achar soberba e arrogante, sou eu mesmo! Vilã ou mocinha a protagonista fui eu!", iniciou Deolane.

A advogada voltou a acusar a produção do programa de manipulação contra sua imagem. É a segunda vez que Deolane afirma que a edição de A Fazenda 14 mostrava ela como vilã. A primeira vez que falou sobre o assunto foi na Live que realizou assim que desistiu do reality. "E sendo eu, sem ter medo do que as pessoas vão pensar ou falar... Só que se eles colocassem um motivo de todas as brigas, e o que era dito pra mim na hora que eu rebatia, beleza...", concluiu.