Irmã de Davi abre o jogo e revela se humilhou Mani Rego

Raquel Brito quebrou o silêncio em declaração enviada à CARAS Brasil. A manicure abre o jogo sobre briga no hotel com Mani Rego

O BBB 24 acabou, mas os barracos continuam. Desde que se tornou o novo milionário do Brasil, com nada menos que R$ 2,92 milhões na conta bancária, Davi Brito (21) tem sido peça principal de um imbróglio matrimonial (ou quase). Após tratar a esposa, Mani Rego (42), como uma "conhecida" no Mais Você, mudando totalmente o discurso que entoava na casa do reality, uma confusão familiar se tornou pública. Raquel Brito, irmã do campeão do confinamento da Globo, viu seu nome envolvido na treta.

Janielly Nogueira, irmã de Gil do Vigor, usou as redes sociais para contar uma série de detalhes sobre a separação do ex-casal. Segundo a ex-A Grande Conquista, Raquel não aprova o relacionamento e teria humilhado a ex-cunhada no hotel.

"Ele [Davi] enganou ela, sim. Eles não estão juntos. Ela foi para o hotel, a irmã de Davi, aquela bonita, não apoia o relacionamento deles dois e esculhambou Mani, humilhou Mani. Ele se fingiu, mentindo para todos nós, que torcemos por ele, dizendo que estava com Mani, mesmo sabendo que não estava", dispara.

A CARAS Brasil procurou Raquel. Em resposta curta e com tom de deboche, a irmã de Davi nega que humilhou Mani. "Não humilhei [ninguém] [risos]", dispara. Questionada se pretende processar Janielly por revelar bastidor da confusão familiar, a irmã do milionário optou pelo silêncio.

Prejuízo de Davi no pós-BBB 24

A situação de Davi Brito desde que saiu da casa tem sido catastrófica. Cancelado por seu comportamento com Mani, o baiano tem tentado de tudo para reverter a crise de imagem. Nas redes sociais, ele pediu uma chance para conversar de forma civilizada com a ex.

Apesar de não ter tido uma resposta, Davi tem pensado duas vezes antes de comentar algo publicamente. Ele está gravando documentário para o Globoplay que deve estrear ainda em abril para assinantes da plataforma de streaming.

O documentário, no entanto, não seria a única coisa que ele teria neste pós-reality. A CARAS Brasil apurou que grandes marcas pretendiam fazer trabalhos publicitários com o jovem, mas deram um passo para trás por conta da confusão envolvendo o motorista e a vendedora de lanches. Por outro lado, empresas estudam contratos para Mani e devem procurá-la somente após toda a poeira abaixar, dependendo de como tudo vai se denrolar.