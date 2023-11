Irmã de Bruna Biancardi se revolta com declaração de Luiz Bacci: "Me acusa sem provas"

Irmã de Bruna Biancardi se revolta com declaração do jornalista nas redes sociais; os dois bateram boca

Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, se envolveu em uma troca de acusações com o jornalista Luiz Bacci, apresentador do Cidade Alerta. Tudo começou quando ela usou as redes sociais para desmentir informações veiculadas pelo profissional.

Em uma publicação, ela negou que a quadrilha que invadiu a casa de seus pais já tinha um cativeiro montado para receber Bruna Biancardi e a filha, Mavie. A publicação revoltou o jornalista Luiz Bacci, que foi às redes atacar Bianca Biancardi.

Em um longo vídeo, o jornalista criticou a postura da jovem. "Bianca Biancardi, irmã da Bruna, filha do casal que foi torturada o m óleo quente, usou as redes para me atacar, em nenhum momento ela pediu justiça para me atacar (…) até agora, eu não entendi sua posição e tô entendendo o fato de você ter apagado esse stories como um pedido de desculpa", disparou ele.

Nos comentários da publicação, Bianca Biancardi não deitou para o jornalista e fez uma publicação direta e reta na qual falou em detalhes sobre a situação. Ela negou que os pais foram vítimas de tortura e disse que só quer "a verdade".

"Pedido de desculpas? Se situe. Você divulgou na internet que havia um plano de sequestro e um CATIVEIRO pronto para recebê-las. Eu apenas desmenti essa informação absurda na internet também. Você não pode falar por aí o que quer, não pode INVENTAR que existiu um cativeiro. Isso é irresponsável e sensacionalismo tem limite. Imagine a minha família, a minha irmã amamentando lendo isso??? Inclusive, me acusar sem provas de que eu ajudei a arquitetar um sequestro para a minha própria irmã é no mínimo doentio, imagine como vou ter várias provas no tribunal? Eu cobro a polícia fazer o trabalho dela, e cobro a mídia de passar informações verídicas sobre a minha família. Inclusive, meus pais NÃO foram torturados com óleo quente, isso é mais uma inverdade sua para ganhar atenção. Seja mais honesto, a vida retribui", declarou ela.

Veja abaixo o vídeo:

O alto prejuízo da família de Bruna Biancardi

A delegada Monica Gamboa ainda revelou que os invasores estavam a procura de joias, e não tinham a intenção de sequestrar Bruna Biancardi e sua filha, Mavie, de 1 mês, filha de Neymar Jr. No caso, a quadrilha estava em busca de itens de alto valor, com foco em joias da família.

Na coletiva, a autoridade revelou que cerca de R$ 600 mil em objetos foram levados da casa. Entre os itens roubados estavam bolsas de luxo, as alianças do casal Telma e Edson, relógios da mãe da influenciadora, além de joias que a pequena Mavie ganhou no seu primeiro mês de vida.

Ao se pronunciar sobre a invasão, Bruna falou sobre o seu alto prejuízo. “Coisas materiais a gente reconquista. O importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados”, disse a influenciadora.