Irmã caçula do cantor Gilberto Gil morre aos 79 anos: ''Na memória de toda a família!''

12/09/2022

LUTO! O cantor Gilberto Gil (80) usou as redes sociais no domingo, 11, para lamentar a morte de sua irmã mais nova, Gildina Gil.

A irmã caçula do compositor faleceu aos 79 anos de idade na Bahia. O anúncio foi feito pela equipe do músico em seu perfil no Instagram. Com fotos dos dois lado a lado e um clique antigo da infância, a equipe de Gil publicou homenagem para Dina, como era carinhosamente chamada.

"É com pesar que informamos o falecimento de Gildina, irmã caçula de Gilberto Gil. Dina e Beto, apelido dos irmãos na família, partilharam da infância no sertão da Bahia, na cidade de Ituaçu, e da adolescência em Salvador", começaram escrevendo na nota.

"São muitas as histórias dos dois, como a que envolve o primeiro violão do artista. Mais interessado em música do que a irmã, Beto 'sequestrou' o instrumento que ela havia ganhado e assim começar a dedilhar seus primeiros acordes. Histórias que serão eternizadas na memória de toda a família", completaram.

"Tia amada", declarou Preta Gil nos comentários do post. "Gil, Querido, meus sentimentos", desejou Margareth Menezes. Os detalhes sobre velório e sepultamento de Gildina não foram divulgados.

Preta Gil ganha homenagem do pai, Gilberto Gil

Em agosto, Preta Gil completou 48 anos e recebeu uma linda homenagem de seu pai, Gilberto Gil. O artista publicou um trecho da série Viajando Com Os Gil, da Amazon Prime, e celebrou o aniversário da filha. "Pretinha, a vida é muito mais Realce desde que você chegou. Feliz aniversário de vida e 20 anos de carreira. Não fosse você e a vontade da família, não passaríamos os últimos dias #ViajandoComOsGil . Poder ver de perto você iluminando e alegrando o público foi maravilhoso. A família te ama e você merece todos os aplausos", escreveu Gil.

