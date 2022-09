Iris Stefanelli revela que está com um novo namorado

Iris Stefanelli assume romance com empresário e desmente rumores de affair com político

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 13h08

A ex-BBB e influenciadora digital Iris Stefanelli revelou que está apaixonada novamente! Em contato com o Jornal Extra, ela revelou que está namorando com um empresário de 50 anos, chamado Jonathan. Ela não entrou em detalhes sobre a identidade do seu novo amor.

Iris assumiu o romance ao desmentir os rumores de que estaria envolvida com um político. Ela disse que não teve nada com o político.

"Nunca me envolvi com político, nunca namorei político, se eu dei um beijo um dia não é namoro. Eu o conheci, jantei duas vezes, ele é amigo nosso. Eu não namorei com ele. Nunca tive nunca nada com ele. Vi a pessoa duas vezes na vida. Estou, inclusive, namorando atualmente", disse ela.

Vale lembrar que Iris Stefanelli está longe da TV desde que participou do reality show No Limite em 2021, na Globo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!