Internado, Pelé recebe visita da filha no hospital em São Paulo

Kely Nascimento, filha do Rei do Futebol Pelé, viaja dos Estados Unidos para o Brasil para acompanhar tratamento do pai no hospital

O Rei do Futebol Pelé (82) está internado desde a última terça-feira, 29, em tratamento em um hospital de São Paulo.

Após tumor no cólon, diagnosticado em setembro do ano passado, o futebolista está em cuidados paliativos e tratando uma infecção respiratória no Hospital Israelita Albert Einstein. Na manhã desta segunda-feira, 12, o famoso recebeu uma visita especial da filha, Kely Nascimento.

Kely, que mora nos Estados Unidos, viajou para o Brasil para ver o pai. Nos Stories de seu Instagram, ela compartilhou registros ao lado do ex-atleta.

Em uma das publicações, a herdeira do eterno craque publicou uma foto em que aparece segurando a mão do pai, e escreveu: "Cheguei".

Em outro registro, momentos antes, Kely postou um clique mostrando um pouco do quarto, em que aparece com um computador e comentou sobre trabalhar enquanto acompanha Pelé. "Gratidão por café e por trabalho remoto", disse a filha do Rei do Futebol.

Vale lembrar que Pelé precisou interromper a quimioterapia, pois já não estava respondendo ao tratamento. Sendo assim, os médicos decidiram suspender as sessões e optaram por alternativas que aliviam as dores e a falta de ar.

Confira as fotos de Kely Nascimento com Pelé no hospital:

Pelé manda mensagem emocionante para Neymar Jr. após eliminação na Copa

O Brasil ficou triste na sexta-feira, 09. Decepcionados com a eliminação diante da Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar, os brasileiros puderam ver Neymar Jr. (30), que teve uma brilhante atuação na partida, alcançar o número de gols do Rei Pelé.

E claro que Edson não deixaria de homenagear o craque que herdou sua tão gloriosa camisa 10. Em seu perfil oficial no Instagram, o Rei do Futebol, tricampeão do mundo (1958, 1962 e 1970), deixou uma bela mensagem para um dos mais talentosos meninos da Vila. “Eu te vi crescer, torci por você todos os dias e finalmente posso lhe parabenizar por igualar meu número de gols com a Seleção Brasileira. Nós dois sabemos que isso é muito mais do que um número”, começou ele.

“O nosso maior dever, como atletas, é inspirar. Inspirar nossos colegas de profissão de hoje, as próximas gerações e, acima de tudo, inspirar todos que amam o nosso esporte”, continuou. Além disso, Pelé aproveitou para lamentar a derrota. “Infelizmente o dia não é o mais feliz para nós, mas você sempre será a fonte de inspiração que muitos almejam se tornar. Eu aprendi que quanto mais o tempo passa, mais o nosso legado cresce”.

