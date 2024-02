Internada, Fabiana Justus revela o que sente falta em sua rotina

Internada para o tratamento contra leucemia, Fabiana Justus revela o que sente falta em sua rotina e traz mensagem de esperança para seus seguidores

A influenciadora digital Fabiana Justus está passando seus dias no hospital após ser diagnosticada com leucemia. Em suas redes sociais nesta quinta-feira, 1, a filha do empresário Roberto Justus contou o que mais sente falta em sua rotina durante esse tempo afastada de casa.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa compartilhou uma foto deitada em sua cama de hospital. Na legenda da publicação, ela desabafou sobre saudades com seus seguidores. "Algumas coisas que estou sentindo falta: encher meus filhos de beijos; deitar no ombro do meu marido; jantares de família com meus irmãos e pais; ⁠vento na cara; minha cama; minhas cachorras me seguindo pela casa toda; sentar na varanda; ⁠o cheirinho de casa; ⁠meu chuveiro; acordar sem ter que tomar remédio; crises de riso pelas coisas mais nada a ver", contou Fabiana.

No entanto, a influenciadora disse que não deixa essas coisas lhe abalarem e usa elas como um incentivo para sua melhora. "Sigo aqui pensando na gratidão que vou sentir uma vez que eu puder voltar a viver tudo isso", confessou, antes de agradecer a força de seus fãs. "Obrigada mais uma vez por TODA força, amor, carinho e corrente do bem que estou recebendo!!!", finalizou.

Seus seguidores e amigos mandaram forças para Fabiana nos comentários. "Já já você fará tudo isso!!!!", escreveu Preta Gil, que recentemente venceu uma batalha contra o câncer. "Orando por você", declarou Poliana Rocha."Em breve estará sentindo tudo isso", disse Bruna Biancardi.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus mostra como cuida do cabelo durante quimioterapia

Na última terça-feira, 30, Fabiana Justus contou como cuida de seu cabelo durante o seu tratamento contra leucemia. Em suas redes sociais, a influenciadora contou que já está sofrendo quedas por conta do início da quimioterapia.

"Fazendo selfie enquanto ainda tenho meu cabelinho. Que já está caindo sem parar", disse ela, que compartilhou uma foto sua durante o tratamento. Fabiana também surgiu hidratando o cabelo e mostrou o passo a passo de como finaliza. Ao longo do processo, a filha de Roberto Justus surgiu recebendo ajuda para secar e modelar as madeixas.