Internada, Fabiana Justus recebe homenagem emocionante de sua enfermeira

Em tratamento contra um câncer, a influenciadora Fabiana Justus compartilhou a surpresa que recebeu de sua enfermeira e amiga pessoal

A influenciadora Fabiana Justus usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem que recebeu no hospital. Em tratamento contra o câncer desde que recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, a filha do empresário Roberto Justus se emocionou ao receber mensagens especiais de sua enfermeira e amiga pessoal, Simone Maciel.

Em seu Instagram oficial, ela mostrou que a acompanhante escreveu recados motivacionais na janela do quarto onde está. Na imagem, é possível ler mensagens como "O amor cura", "Um dia de cada vez" e "Essa luta é nossa".

"Um presente de fim de tarde lindo", escreveu Fabiana Justus na legenda da publicação. Ainda na manhã deste sábado, 03, a influenciadora digital homenageou a enfermeira com um longo texto de agradecimento por todo apoio, carinho e cuidado que sempre teve com ela.

"Gratidão que eu sinto por te ter na minha vida Si. Eu te amo! Para sempre!", declarou a irmã de Rafaella Justus em um trecho. Fabiana também contou aos seguidores que Simone Maciel, que a estava acompanhando durante a semana, foi para a casa, e que sua mãe, Sacha Chryzman, fará companhia no hospital durante os próximos dias.

Confira as imagens:

Confira as imagens:

Fabiana Justus agradece apoio após iniciar tratamento

A influenciadora Fabiana Justus usou as redes sociais nesta quinta-feira, 01, para deixar um recado especial aos seguidores. Diagnosticada com leucemia mieloide aguda, ela está internada em um hospital em São Paulo e já iniciou o tratamento de quimioterapia.

Em seu Instagram, a filha do empresário Roberto Justus compartilhou diversas mensagens de apoio que tem recebido de internautas desde que revelou o câncer e aproveitou para agradecer o carinho. "Que corrente linda! Todo dia printo alguns para agradecer! Obrigada, obrigada, obrigada", escreveu ela na legenda.

Na imagem publicada por Fabiana Justus, é possível perceber inúmeros posts de amigos, familiares e seguidores. Ainda na noite de quarta-feira, 31, a influenciadora avisou que não havia acordado muito disposta e que, por isso, poderia ficar ausente das redes sociais por algumas horas.

"Se eu sumir, não precisam se preocupar, tá?! Estou no meio do tratamento e vão ter altos e baixos! Vou postar sempre que der, mas também vou sumir um pouco quando preciso. Vim dar um oizinho para vocês porque sei o quanto vocês estão rezando e torcendo por mim. Isso é muito especial e eu jamais esquecerei", declarou ela na legenda de uma selfie. Confira!