“Injusto pra quem viveu tanta dor”: Thales Bretas rebate críticas sobre namoro com Silva

Thales Bretas respondeu um comentário indelicado sobre ter iniciado um relacionamento “muito cedo” após a morte de Paulo Gustavo

Thales Bretas (34) abriu o álbum de sua última viagem para Fernando de Noronha, e recebeu duras críticas nos comentários das fotos. Porém, o dermatologista aproveitou a situação para rebater as indelicadezas pela primeira vez desde que assumiu a relação com o cantor Silva (34).

No comentário em questão, uma seguidora alfinetou Thales: “Muito cedo pra ter outro que amor foi esse?”, questionando o casamento com o humorista Paulo Gustavo, que faleceu em decorrência da covid-19 em maio de 2021 e com quem o dermatologista teve dois filhos, Romeu (3) e Gael (3).

Com um texto comovente, Thales expôs a dor do luto e respondeu a crítica: “Eu posto quando eu quero! Quem controla o tempo da minha vida sou eu! Meus desejos, minhas questões, minhas contas pra pagar… Ninguém me ajuda com nada disso! Cedo ou tarde, qualquer comentário será sempre injusto pra quem viveu tamanha dor. Só quem vive sabe. Espero que você nunca precise disso pra poder comandar seu tempo”, disse com pesar.

Em seguida, a publicação recebeu inúmeros comentários positivos e o dermatologista ganhou o apoio dos fãs e admiradores: “Seja feliz Thales!!! é direito adquirido seguir a vida, tenho certeza de que o PG é o primeiro a estar vibrando por você e sua felicidade! A saudade é eterna, ele nunca sairá de todos nós...mas ele TB deseja o melhor pra você”, disse uma seguidora.

O viúvo de Paulo Gustavo costuma ser bastante discreto com a nova relação, que começou no ano passado. Na época, o dermatologista revelou poucos detalhes sobre o relacionamento nos bastidores do Rock In Rio, em que acompanhou o amado: “A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar.”, disse Thales, que assumiu o namoro ainda em novembro do último ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Thales Bretas passeia de barco com Silva

Casalzão! Thales Bretas aproveitou a viagem a Noronha para compartilhar raros cliques ao lado do namorado, o cantor Silva. Entre as publicações, o dermatologista revelou um clique apaixonante ao lado do namorado, em um barco, no meio de um mar paradisíaco, onde passaram os primeiros dias do ano.