Influenciadora do ramo da maternidade é condenada por abuso infantil

Ruby Franke, influenciadora conhecida por dar conselhos de maternidade, foi presa em dezembro de 2023 após acusações de abuso infantil

Na última terça-feira, 20, a youtuber norte-americana Ruby Franke foi condenada por quatro acusações de abuso infantil. Segundo informações do Today, a influenciadora pode pegar de quatro a sessenta anos de prisão.

Para quem não sabe, em dezembro do ano passado, ela foi presa ao se declarar culpada pelos crimes. Ruby ganhou fama por mostrar sua rotina ao lado dos seis filhos e dar dicas sobre maternidade.

Em setembro de 2023, o seu caçula foi encontrado desnutrido por um vizinho. Jodi Hildebrandt, com quem a youtuber fazia vídeos com conselhos aos pais, também recebeu a mesma sentença. Segundo as diretrizes estaduais de Utah, ambas foram condenadas com a pena máxima pelo crime ao qual foram acusadas.

"Esta circunstância é trágica; em grande parte, foi criada por si", opinou o juiz John Walton. "E suposto os adultos protegerem as crianças. Os adultos com formação especializada, em particular, devem proteger as crianças. Não foi o que [Jodi Hildebrandt] fez neste caso. Neste caso, aterrorizou as crianças e os resultados foram trágicos", acrescentou ele.

"O que aconteceu a estas crianças e a filosofia ao lidar com elas parece francamente desconectada da realidade ou de qualquer padrão objetivo de decência ou mesmo de senso comum", finalizou. Ruby chegou a chorar e pedir desculpas aos filhos. "Eu faria qualquer coisa neste mundo por vocês. Eu tirei de vocês tudo o que era suave, seguro e bom", declarou ela.

"Nos últimos quatro anos, optei por seguir conselhos e orientações que me levaram a uma ilusão sombria", justificou. De acordo com a NBC, agora cabe ao Conselho de Indultos e Liberdade Condicional do Utah determinar o tempo em que elas ficarão encarceradas.

Família de Ruby Franke. Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o caso de Ruby Franke?

Ruby administrava o antigo canal 8 Passengers junto com seu ex-marido, Kevin Franke, desde 2015. Ela foi detida em agosto do ano passado e enfrentou seis acusações de abuso infantil no estado americano de Utah, admitindo quatro delas. Sua companheira de negócios, Jodi Nan Hildebrandt, também admitiu os crimes e foi presa.

A investigação teve início após o filho de 12 anos de Ruby escapar pela janela da casa da família e correr até um vizinho pedindo comida e água. O departamento de polícia local divulgou o áudio da ligação para a polícia.

"Acabei de ver um menino de 12 anos aparecendo aqui na minha porta pedindo ajuda. Sabemos que houve problemas na casa deste vizinho. Ele está desnutrido e tem fita adesiva em volta das pernas. Ele está com fome e com sede", alegou a testemunha.

A condição da criança foi considerada tão grave que ele precisou ser levado ao hospital. Mais tarde, sua filha de 10 anos também foi encontrada nas mesmas condições e precisou de atendimento médico. Ambas estavam na casa de Jodi. "Todo mundo está respirando aliviado, porque pensamos que eles sairiam daquela casa com sacos para cadáveres" , contou um vizinho à NBC. Os quatro filhos menores de idade já foram colocados sob cuidados da Justiça.

Em 2022, outra pessoa que mora próximo à casa da youtuber contou à polícia que as crianças haviam sido deixadas sozinhas por vários dias. Em 2020, os espectadores do canal lançaram uma petição para que os serviços de proteção infantil investigassem Ruby. Por outro lado, na época, as autoridades encerraram o caso porque "as alegações não eram fundamentadas".