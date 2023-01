Influencer que subiu a rampa com Lula já corrigiu ex-BBB; entenda

Influencer Ivan Baron foi um dos escolhidos para representar o povo brasileiro na cerimônia de posse do presidente Lula

Ivan Baron (24) foi uma das pessoas responsáveis por entregar a faixa presidencial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (77) neste domingo, 1º. O ato inédito na história do Brasil também contou com a participação de mais outras seis pessoas.

Natural do Rio Grande do Norte, o influenciador é deficiente físico e costuma produzir conteúdo a respeito do assunto nas redes sociais . Com 350 mil seguidores no Instagram, ele se tornou uma das personalidades mais influentes do Brasil nos últimos anos ao debater de forma educativa sobre inclusão e capacitismo - termo designado a discriminação de pessoas com deficiência.

Potiguar Ivan Baron acompanha Lula na subida da rampa do Planalto pic.twitter.com/0zLRDU5Sz2 — 98 FM Natal (@98FMNatal) January 1, 2023

Figura carimbada nos eventos da campanha presidencial de Lula em 2022, ele discursou sobre PCDs e garantiu que o então candidato foi uma das pessoas que mais trabalhou a favor das pessoas com deficiência no Brasil.

Ivan viu seu trabalho tomar conta das redes sociais no ano de 2021 após compartilhar um vídeo criticando uma postura preconceituosa de Juliette no BBB 21. Na época, a paraibana havia questionado para Gil do Vigor se ele era "aleijado".

"Viralizei através de uma fala da Juliette, na qual ela, infelizmente, foi capacitista. Fiz um vídeo em que a corrigi, com muito medo de perder minha conta do Instagram. Mas o perfil dela compartilhou o post, e aquilo me ajudou a furar ainda mais a bolha", contou Ivan em entrevista para a revista GQ.

Segundo o influencer, sua forma didática ao falar de assuntos envolvendo o preconceito é importante para atrair aliados. "Não a corrigi de uma maneira agressiva, mas convidando-a para conhecer a temática. Acredito que a gente precisa de aliados e não de excluir as pessoas", disse ele sobre o episódio com a ex-BBB.

"Neste momento o presidente Luis Inácio Lula da Silva recebe a faixa presidencial de representantes do povo brasileiro." pic.twitter.com/vXlQAdXYmf — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 1, 2023

CONHEÇA CACIQUE RAONI, DESTAQUE NA CERIMÔNIA DA POSSE DE LULA

Cacique Raoni também foi uma das pessoas responsáveis por passar a faixa para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o líder do povo Kayapó e conta com reconhecimento internacional por seu trabalho na luta pelos direitos dos povos indígenas do Brasil. Sua participação no evento foi vista como uma reparação histórica, principalmente após a criação do ministério voltado aos povos originários.

Raoni é uma figura conhecida internacionalmente desde 1978, quando protagonizou um filme do cineasta belga Jean-Pierre Dutilleux que contava sua história no ativismo indigena. Em 2020, ele chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz e em 2021, recebeu o título de Membro Honorário da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).