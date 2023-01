Influencer Álvaro anuncia o seu noivado com Victor Vitorino

Eles vão casar! Álvaro pede o namorado, Victor Vitorino, em casamento durante viagem para Nova York

O influenciador digital Álvaro vai casar! Neste domingo, 8, ele anunciou que pediu o namorado, Victor Vitorino, em casamento em um heliponto de Nova York, nos Estados Unidos. Os dois compartilharam um post com as fotos do pedido e exibiram as alianças de noivado.

“Gostaria de informar que eu e mozi não somos mais namorados... Espero que entendam”, disse ele na legenda.

Nos comentários, os amigos e fãs comemoraram a novidade na vida do casal. “Deus abençoe”, disse Carlinhos Maia. “Felicidades”, escreveu Mari Gonzalez. “Que alegria”, comentou Mel Maia. “Que lindos! Deus abençoe muito”, comentou Gabi Martins. “Deus abençoe! Sejam felizes”, comentou Marcos Mion.

Álvaro defende Gkay

O influenciador digital Álvarousou as redes sociais para se pronunciar a respeito da polêmica envolvendo a amiga e humoristaGkay. Ela está sendo alvo de críticas desde que reclamou da piada de Fábio Porchat no prêmio Melhores do Ano. Ela não gostou de ser assunto na atração e desabafou, mas outras pessoas começaram a alfinetar a jovem. Assim, Álvaro decidiu romper o silêncio para apoiar a amiga.

Em um post no Instagram, ele relembrou uma foto antiga dos dois juntos em um camarim e falou que está ao lado dela neste momento. "Sei que o mundo está contra você…. mas tô do seu lado. Pra te dar apoio e puxão de orelha quando preciso. E você sabe disso. Aí agora é eu e tu contra o mundo. Depois a gente vê no que dá. Te amo. De sempre para sempre", disse ele.