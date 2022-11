Indireta? Ex-mulher de Pedro Leonardo deixa mensagem enigmática na web

Após revelar o fim do casamento, Thais Gebelein, ex-mulher de Pedro Leonardo, deixa conselhos nas redes sociais

A influenciadora digital Thais Gebelein chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar uma mensagem com conselhos pouco depois de confirmar o fim do casamento com o apresentador Pedro Leonardo, que é filho do cantor Leonardo. Nos stories do Instagram, ela compartilhou um recado enigmático e em tom motivacional.

O post dela dizia: “Leve para sua vida: 1 – não ser segunda opção. 2 – tenha orgulho de você. 3 – não implore por atenção. 4 – seja a sua prioridade. 5 – não fique onde você é ignorada e deixada de lado”.

Vale lembrar que, no último final de semana, Thais revelou o fim do casamento com Pedro Leonardo por meio de um post nos stories do Instagram.

“Pedro e eu decidimos seguir nossos caminhos separados, vamos manter o que precisar para criar nossas filhas, mas hoje será melhor assim, são coisas da vida que deixam a gente sem chão, tudo de uma vez, igual uma tempestade, mas vai passar. Estou em um dos piores momentos de minha vida, vivendo o que preciso viver nesse momento e já tem sido muito difícil lidar! Espero que compreendam e respeitem ambos os lados!”, disse ela.

Juntos, eles tiveram duas filhas, Maria Sophia e Maria Vitória.