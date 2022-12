Igor Rickli curte clima de Réveillon com a família na Bahia: “Tão lindos!”

Igor Rickli aproveitou os últimos dias do ano para curtir as férias no nordeste brasileiro

Igor Rickli (38) encantou os seguidores na última quinta-feira, 29, ao publicar novas fotos de sua viagem de férias. Em seu feed no Instagram, o galã dividiu com os seguidores uma sequência de cliques curtindo os últimos dias do ano com a família.

Aproveitando o descanso merecido na companhia da esposa, Aline Wirley (40) e do filho do casal, Antonio, de 7 anos de idade, o galã apareceu relaxando enquanto se divertia no oásis baiano.

Em uma das imagens, o ator surge com uma carinha de apaixonado ao lado da mulher, além de aparecer em clima de muito chamego com o filho."Pode se achegar 2023", escreveu o artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs ficaram encantados pela família. "Lindoooooos! Eu AMO vocês", "Família linda!Feliz ano novo!", "Lindos demais”, “Feliz ano novo família abençoada”, “Lindos os dois. Sou fã”, foram algumas das mensagens.

Ainda recentemente, Igor Rickli abriu o jogo e surpreendeu os fãs ao revelar que mantém um relacionamento aberto com Aline Wirley, com quem é casado desde 2015.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE IGOR RICKLI:

Igor Rickli rebate comentários de seguidores sobre sua aparência

Nas últimas semanas, o ator Igor Rickli usou as redes sociais para falar sobre as críticas que recebeu por conta da mudança em sua aparência.

"Tenho escutado tanto: 'Igor, você está tão estranho' que fui buscar a definição correta… ESTRANHO* adjetivo substantivo masculino. 1. que ou o que se caracteriza pelo caráter extraordinário; excêntrico. moda e 2. que ou o que é de fora, que ou o que é estrangeiro", começou ele.

Em seguida, disparou."ESTRANHO É BOM GENTE!!! Prefiro estranho à ordinário! ORDINÁRIO* 1. conforme ao costume, à ordem normal; comum. 2. que se repete regularmente, ou se faz presente a todo instante. Beijos aos ordinários…", finalizou.