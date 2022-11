Igor Rickli conta sobre o relacionamento aberto em seu casamento

Igor Rickli revelou em suas redes sociais que mantém um relacionamento aberto e bissexual

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 16h37

Abriu o jogo! Na tarde desta segunda-feira, 7, o ator Igor Rickli (38) surpreendeu os fãs ao revelar que mantém um relacionamento aberto com a ex-integrante do grupo Rouge, Aline Wirley (40), com quem é casado desde 2015.

Em uma publicação feita em suas redes sociais, Igor contou sobre a bissexualidade do casal e também sobre a decisão de ambos em manter a relação aberta.

"Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade. Trabalhamos para manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós", iníciou o ator.

Por fim, refletiu. "Nos reconhecemos como parceiros e não como posse um do outro. Nossa relação é sincera, aberta e respeitosa. Evocamos o amor, e não o romântico. O real, que cuida na dor, que limpa a ferida, que nutre de saúde e que se apaixona pela vida".

Vale lembrar que o casal tem um filho, Antônio, de 7 anos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE IGOR RICKLI: