Humorista troca música por comédia e viraliza na web com psicóloga good vibes

Índio Behn, humorista e músico, brilha na TV, internet e teatro com Dra. Rosângela

Conquistando o público brasileiro na internet e na TV, o humorista Índio Behn (33) trocou a carreira na música para viver a Dra. Rosângela, a psicóloga good vibes adepta ao "yoga vegano" e "rivotril gluten free". Participante do elenco do programa A Praça É Nossa, do SBT, ele já acumula mais de meio milhão de seguidores no perfil que criou para a personagem no Instagram.

Com dicas disfuncionais, a personagem ainda aconselha seus "gratilovers" também nos palcos dos teatros com o show intitulado Gratiluz. Behn explica que a personagem surgiu durante a pandemia de Covid-19, quando ele já era conhecido nas redes por suas personagens com outros clássicos da cultura brasileira, como Marlene, a dona de casa fofoqueira.

"Agora além de expor meus pacientes na internet eu posso expor em rede nacional. Isso é errado? É. Mas ninguém manda o convênio nos pagar tão pouco. Preciso complementar minha renda", diz Behn, enquanto representa a psicóloga. "Me sinto realizada por isso e por ser tida como a maior terapeuta do Brasil por mim mesma… é o que importa, no fim das contas."

Behn se inspirou em uma professora da quinta série para a criação da personagem e agora celebra o sucesso na TV, internet e nos teatros. Além da peça Gratiluz, que contará com curta temporada de apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro no segundo semestre de 2023, ele também promove o espetáculo humorístico Causos de Família, inspirado na atração Casos de Família.

Ele explica que a primeira peça é uma espécie de consulta aberta, já o segundo espetáculo reúne seus piores e mais marcantes pacientes. "Meus personagens são inspirados em pessoas reais, que eu observo nos lugares. Eles são muito mais imitações do que criações. Imitações de arquétipos, de tipos comuns que podemos ver em todo lugar", pontua o humorista sobre o seu sucesso.

CONHEÇA A HISTÓRIA DE ÍNDIO BEHN, MÚSICO E HUMORISTA

Behn é natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, e iniciou sua carreira artística como músico tocando pelo interior do estado e capital. Foi em 2010 que começou a fazer conteúdo humorístico na internet, ainda através de um blog, e a partir daí começou a se apresentar como humorista de Stand Up Comedy em clubes de comédia.

Dois anos depois, em 2012, lançou seu primeiro espetáculo solo e chegou à TV em 2015, sendo um dos finalistas do quadro Quem Chega Lá do Domingão do Faustão. No ano seguinte concorreu no Prêmio Multishow de Humor e, em 2017, iniciou seus trabalhos como diretor de palco e de imagens, atendendo em um dos seus primeiros trabalhos o ex-BBB Nego Di.

Nos anos seguintes, ele produziu a peça Com a Corda Toda e passou a ter mais apresentações, além de ter criado sua plataforma para shows corporativos on-line. Em 2022, ele participou do quadro Mochila do Riso, do programa Faustão na Band, concedeu entrevista ao apresentador Danilo Gentili, no programa The Noite, do SBT, e participou de outros programas e podcasts.

Foi em dezembro de 2022 que ele estreou no A Praça É Nossa e agora se dedica também para conteúdos nas redes sociais. Com o espetáculo Gratiluz, ele estreou oficialmente no Teatro CIEE, de Porto Alegre, como integrante do festival Porto Verão Alegre e teve oito sessões esgotadas, sendo um marco em sua carreira, e precisando abrir duas sessões extras em um teatro maior para o encerramento do festival.

CONFIRA ABAIXO FOTOS DO HUMORISTA NA CARACTERIZAÇÃO PARA DRA. ROSÂNGELA

