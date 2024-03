Hortência Marcari revela se aceitaria ser técnica de basquete: ‘Quero desfrutar tudo que realizei’

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-jogadora de basquetebol Hortênica Marcari analisa sua trajetória na profissão e comenta se aceitaria ser técnica

Quando o assunto é basquete, é impossível não se lembrar de Hortência Marcari (64). Ela é um ícone do esporte feminino. Com uma carreira de súcesso no esporte, em entrevista à CARAS Brasil, a atleta comenta se aceitaria ser técnica de basquete.

"Não, eu vivi 22 anos profissionalmente e de alto rendimento, não tinha saída, não tinha férias, não tinha feriado. Se eu voltar a ser técnica, eu vou fazer as mesmas coisas, treino de manhã e tarde e tudo naquela pressão. Agora eu quero desfrutar tudo aquilo que realizei e plantei nesses 22 anos", declara.

Apesar da resposta, Hortência reforça que segue trabalhando como empresária e palestrante: "Eu continuo trabalhando e bastante. Quando estou em um palco [nas palestras], eu estou curtindo demais, é um trabalho, não existe conquista fácil, tudo você tem que pagar o preço. Se não, você não vai chegar lá".

Hortência começou sua trajetória no esporte muito cedo, com nove anos de idade já praticava futebol de salão, handebol e atletismo. Ela analisa sua trajetória: "Eu comecei a jogar basquete a 50 anos atrás, não tinha empoderamento da mulher, era uma luta diária".

Durante a conversa, Hortência comenta sobre empoderamento feminino no esporte: "Se você for ver, naquela época quem jogava basquete era só homem, era uma coisa de homem, mas eu não estava nem aí, eu amava o que fazia, estava me divertindo, estou nem aí. Se você ama o que escolheu, o importante é se dedicar e amar o que está fazendo", declara.

Hortência também mencionou sobre a importância do mês da mulher: "É importante para alertar as mulheres de que elas podem e devem correr atrás, não é fácil, a luta não é brincadeira, a gente tem um longo caminho ainda a seguir e conquistar, mas se você olhar para trás a gente já conquistou muitas coisas, hoje você vê mulheres em cargos que antes você não via", finaliza.