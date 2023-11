Homem eleito o mais sexy do mundo fez filme com o ator brasileiro Gabriel Leone; saiba quem é

A revista internacional People elegeu parceiro de trabalho de Gabriel Leone como homem mais sexy do mundo em 2023

O ator norte-americano Patrick Dempsey (57) foi eleito o homem mais sexy do mundo em 2023, pela revista internacional People. Conhecido por seu papel como Derek Shepherd em Grey's Anatomy, ele faz um filme com o galã brasileiro Gabriel Leone (30).

Os dois artistas poderão ser vistos nos cinemas em 25 de dezembro com Ferrari, uma cinebiografia sobre o magnata Enzo Ferrari (Adam Driver). Na trama, ele dá vida automobilista italiano Piero Taruffi (1906-1988), enquanto Gabriel Leone interpreta um grande piloto espanhol , Alfonso de Portago (1928-1957).

"Estou feliz que isso esteja acontecendo neste momento da minha vida", afirmou o artista sobre ter recebido o título. "É legal ter esse reconhecimento, e certamente meu ego dá uma inflada, mas me dá palco para usar isso para algo positivo."

O ator do filme O Melhor Amigo da Noiva é pai de Talula (21) e dos gêmeos Darby e Sullivan (16). Em entrevista à revista People, ele ainda contou sobre a reação dos filhos ao descobrirem a novidade. "Eles vão tirar sarro de mim, implicar comigo e pensar em todos os motivos pelos quais eu não deveria ser o eleito."

O veículo internacional elege, anualmente, o homem mais sexy do mundo. Em 2022, o vencedor foi Chris Evans, conhecido por dar vida ao Capitão América. Em 2021, o eleito pela revista foi Paul Rudd, que também interpreta um super-herói da Marvel, o Homem-Formiga.

No ano de 2020, o título foi para Michael B. Jordan, ator da sequência de filmes Creed que também esteve no filme Pantera Negra, da Marvel. Em 2019, o cantor John Legend foi escolhido como o homem mais sexy do mundo. Já em 2018, o posto ficou com o ator Idris Elba, de Luther e O Esquadrão Suicida.

CONFIRA FOTOS DE PATRICK DEMPSEY, O HOMEM MAIS SEXY DO MUNDO: