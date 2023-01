Homem de gravata roxa chama atenção da web na posse de Lula; saiba quem é

Ivan Furlan Falconi viu seu nome repercutir nas redes sociais após sua participação na posse do Presidente da República

Ivan Furlan Falconi é Secretário-Geral Adjunto do Senado e chamou atenção nas redes sociais após sua presença na posse de Lula (PT) neste domingo, 1º de janeiro. Ele acompanhou o já então Presidente da República durante todo o seu discurso para deputados e senadores na Câmara dos Deputados. De gravata roxa, os internautas o apelidaram de "papagaio de pirata" e falaram que ele fazia de tudo para aparecer na câmera e ser visto na televisão.

O Secretário-Geral bombou nas redes sociais, pois muitos questionaram quem era o homem de gravata roxa atrás de Lula . O apelido "papagaio de pirata" é porque ele não saiu da posição em nenhum momento durante o longo discurso do presidente e também se posicionou de forma evidente na transmissão oficial para as emissoras de televisão.

Não é a primeira vez que isso acontece, é comum em solenidades como essa, que alguns políticos e assessores tentem chamar atenção se posicionando perto de quem está em evidência. No caso de Lula, acima de seus ombros era um local muito requisitado entre os que gostariam de aparecer.

Quem é esse papagaio de pirata atrás do Lula? Tá acontecendo. #PosseDoLulapic.twitter.com/wT5dzox301 — Malena Lima (@jatemMalena) January 1, 2023

OLHA ALI O PAPAGAIO DE PIRATA! O maluco se contorce inteiro pra aparecer na TV, mano! Enquanto o #Lula discursa, ele faz caras e bocas 🫣🫠🥴 pic.twitter.com/FvAePvbq1Z — Roberta Simoni (@RobertaSimoni) January 1, 2023

Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como o 39º presidente da história do Brasil. A cerimônia levou milhares de apoiadores à Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O Presidente da República recebeu a faixa presidencial de pessoas comuns, representantes do povo brasileiro, o que se tornou um dos momentos mais marcantes da celebração. Ele ressaltou o foco no combate à desigualdades, principalmente à fome e à pobreza. Além disso, ressaltou a defesa da democracia e chegou a chorar ao falar da fome.