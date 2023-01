Famosos marcam presença em posse do presidente Lula

Em Brasília, famosos como Irandhir Santos, Ana Hikari, Fafá de Belém, entre outros, acompanham posse de Lula

Neste domingo, 1, acontece oficialmente a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (77) como presidente do Brasil. Para acompanhar esse momento, vários famosos fizeram questão de irem até a cidade de Brasília.

Um dos primeiros famosos a mostrar que tinha ido ao local foi o ator Irandhir Santos (44), ao lado de seu marido Roberto Efrem Filho. Ambos estavam usando uma camiseta vermelha com o nome de Lula estampado.

Irandhir Santos marca presença em posse de Lula



Além deles, a atriz Ana Hikari (28) também marcou presença. “Eu estou vivendo um momento histórico com meu pai. Estamos no planalto, pra posse do nosso presidente! Sou a pessoa mais feliz do mundo! É LULA PRESIDENTE!”, escreveu a morena na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Leandra Leal (40) aproveitou para caprichar no look! A atriz estava usando um terninho e um batom bem vermelho, com a companhia de seu marido, o cineasta Guilherme Burgos.

Leandra Leal na posse de Lula



Outros famosos também compareceram ao grande momento de Lula. Titi Muller, Fafá de Belém, Duda Beat, Flor Gil, entre outros.

Look de Janja para a posse de Lula

A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, roubou a cena com o seu look estiloso para a cerimônia de posse do marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. A celebração de posse aconteceu neste domingo, 1º, e marcou a terceira vez que Lula se tornou presidente do Brasil.

O look de Janja é um conjunto de crepe de seda assinado pela estilista Helô Rocha, que foi quem fez o vestido do casamento dela em 2022. De acordo com o site da revista Vogue, os detalhes do modelito foram feitos pelas bordadeiras de Timbaúba, em Pernambuco, com tingimento natural. O look é composto por blazer com leve cauda, colete e calça pantalona de cintura alta e corsetada. O tingimento foi feito com caju e ruibarbo.