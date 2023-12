Helô Pinheiro abre o jogo sobre relação com Tici: 'Orgulho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Helô Pinheiro falou sobre prestigiar a filha, Ticiane Pinheiro, na festa de 30 anos da revista

Helô Pinheiro marcou presença na festa de aniversário de 30 anos da CARAS na última segunda-feira, 4, no Teatro B 23, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista falou sobre prestigiar a filha, Ticiane Pinheiro, no evento como apresentadora, além de abrir o jogo sobre relação de mãe e filha: "Orgulho".

"A Tici, como vocês sabem, nunca é muito certinha. Ela faz as coisas mais loucas. Ela veio com a roupinha parecendo da paz, mas disse: 'Não! Sou a galinha carijó'. Tem que ser grife Tici para fazer isso. Agora, ela foi trocar de roupa, vamos ver como ela vem. E vai apresentar o show, isso, para mim, é um orgulho", compartilhou Helô Pinheiro sobre a filha.

A artista, que foi entrevistada por Fernanda Motta durante a festa de 30 anos da CARAS, não escondeu a alegria ao falar com a apresentadora: "Eu que estou tendo o privilégio de ficar ao lado desse monumento de mulher. Tenho que subir em uma escadinha aqui, porque ela é top em todos os sentidos".

Com uma trajetória recheada de capas na revista CARAS, Helô Pinheiro refletiu sobre o amor pelo veículo: "Acho que a CARAS realmente pega no nosso coração, porque está sempre levando nossas histórias. Isso é muito importante, porque nós temos esse espaço para mostrar para as pessoas quem somos".

"Somos iguais, só temos nosso trabalho que nos diferencia. A CARAS sempre está apoiando, dando força, é a revista 'the best'. Feliz aniversário de 30 anos, CARAS! Quero que você chegue aos 80 como eu", completou Helô Pinheiro. A artista curtiu a festa de 30 anos da CARAS ao lado de 400 convidados, incluindo personalidades que contribuiram para tornar a publicação referência em seu segmento. Entre os convidados para a festa estavam Nívea Maria, Lucy Alves, João Assunção, Fernanda Motta, Bianca Rinaldi, Cid Moreira, Christiane Torloni, Now United e Adriane Galisteu.