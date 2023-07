Helena Ranaldi abre o jogo sobre relação com o ex-marido, Ricardo Waddington: 'Vínculo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Helena Ranaldi também explicou motivo para estar distante das novelas

Longe das novelas desde 2014, a atriz Helena Ranaldi (57) continuou trabalhando a todo vapor. Bastante discreta quanto à vida pessoal, hoje a artista prepara seu primeiro filme como produtora e também reflete sobre as relações que construiu ao longo da vida, em especial com seu ex-marido, o diretor artístico da TV Globo, Ricardo Waddington (62).

"Me relaciono muito bem com as pessoas", afirma Helena Ranaldi , em entrevista à CARAS Brasil . Em meados de março, a atriz ganhou grande repercussão ao homenagear o ex-marido que havia anunciado sua saída da emissora em que trabalhou durante anos. Para a artista, o texto exibe a relação de admiração profissional e respeito que ficou entre os dois.

"Eu fico muito feliz porque eu e Ricardo temos um respeito muito grande e um carinho e isso é muito bom para nós e para o Pedro. Quando se tem um filho, esse vínculo é mantido, e, infelizmente, existem casais com filhos que não tem uma relação boa", completou ela, citando seu filho, Pedro Waddington (25), fruto do relacionamento com o diretor.

Apesar de ter compartilhado a homenagem em seu perfil do Instagram, Ranaldi ressalta que não usa muito as mídias sociais com algum foco determinado —por mais que entenda a importância. Ela afirma sempre tentar preservar sua privacidade e isso se estende ao perfil também, em que costuma mostrar novos trabalhos e fotos ao lado do filho e de sua cadelinha, Sophia.

Leia também:Helena Ranaldi surpreende pela semelhança com o filho

Hoje, ao lado do marido, Daniel Alvim (49), a artista trabalha em seu primeiro projeto como produtora de audiovisual, o longa metragem Cordel do Amor Sem Fim. Ela diz que, após sua última novela, Em Família (2014), entrou em um ritmo frenético de trabalho e que chegou a recusar alguns convites para novos folhetins.

"A partir de 2015, comecei a trabalhar como nunca. Fiz muito teatro em São Paulo e produzi também. Eu gostei muito de fazer novela, fiz muitas durante minha carreira, mas é um trabalho mais longo, você fica preso. Eu teria que ter essa disponibilidade e ser um personagem bacana. Tive alguns convites durante esses anos todos, da Record, do SBT e para fazer novelas em Portugal", completa.

CONFIRA A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DE HELENA RANALDI EM SEU INSTAGRAM: