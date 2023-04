Helena Fernandes presta comovente homenagem a Eduardo Galvão: "Carrego todas as lembranças"

A atriz Helena Fernandes homenageou o ator Eduardo Galvão, que faria 61 anos se estivesse vivo

A atriz Helena Fernandes (55) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Eduardo Galvão (1962 - 2020), que faleceu vítima da covid-19.

Nesta quarta-feira, 19, o ator completaria 61 anos, e a artista fez questão de lembrar a data. Em seu perfil no Instagram, ela recordou uma foto com o amigo e falou sobre a imensa saudade que sente dele.

"Hoje é seu dia e com certeza o céu está em festa. Carrego comigo todas as lembranças vividas e muita, muita saudade!", escreveu Helena na legenda da publicação.

Helena e Eduardo, vale lembrar, atuaram juntos na novela Bom Sucesso, da TV Globo. No folhetim, o ator interpretava o advogado Machado. Já a atriz era sua esposa, Eugênia, estilista e dona da loja Chic Store.

Galvão faleceu no dia 7 de dezembro de 2020. O artista estava internado há mais de uma semana em um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro, com covid-19. Ele deu entrada no hospital com cerca de 50% dos pulmões comprometidos e, devido a complicações, precisou ser intubado, passando os últimos dias na UTI. O falecimento do ator foi comunicado pelos familiares.

Confira a homenagem de Helena Fernandes para Eduardo Galvão:

