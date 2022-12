Filha de Eduardo Galvão lamenta dois anos sem o pai: ''Saudade diária''

Mariana Galvão, única filha de Eduardo Galvão, presta homenagem nos 2 anos da morte do pai após complicações da covid-19

A única filha de Eduardo Galvão (1962 - 2020) usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 07, para lembrar com carinho do pai.

Mariana Galvão fez questão de publicar uma homenagem emocionante para o pai em seu perfil no Instagram nos dois anos da morte do ator, que faleceu aos 58 anos de idade em dezembro de 2020 após complicações em decorrência da covid-19.

A herdeira do artista compartilhou um clique em que aparece sorridente ao lado de Eduardo e desabafou sobre a falta que o ator faz.

"2 anos de um vazio no peito que nada nem ninguém preenche… 2 anos sem ouvir sua voz, sua risada e seus conselhos… 2 anos sem seu abraço… 2 anos da sua inacreditável partida. Amo você nessa e em todas as outras vidas. Até já", declarou Mariana Galvão ao legendar o post.

Filha de Eduardo Galvão lamenta dois anos da morte do pai:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIANA GALVÃO (@mariggalvao)

Camila Pitanga relembra cena com Eduardo Galvão

Camila Pitanga recordou um de seus trabalhos nas telinhas ao lado de Eduardo Galvão. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um trecho da novela Paraíso Tropical, originalmente exibida pela TV Globo em 2007. Nas imagens, a artista, que interpretou a icônica Bebel na trama de Gilberto Braga, aparece ao lado do ator, que faleceu em dezembro de 2020, aos 58 anos de idade.

"Se não for pra chegar atraindo todos os flashes, Bebel nem chega", brincou. "Lembrança boa com o saudoso Eduardo Galvão", escreveu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!