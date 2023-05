Harrison Ford responde à repórter que o chamou de ‘gostoso’ durante entrevista

"Eu fui abençoado", respondeu o protagonista do filme Indiana Jones, Harrison Ford

Durante a promoção do filme “Indiana Jones e a Relíquia do Destino” no Festival de Cannes, o ator Harrison Ford (81) arrancou risadas do público ao responder o flerte de uma repórter que estava na coletiva de imprensa.

A repórter não segurou a emoção e disse ao ator: “Eu acho que você ainda é muito gostoso.” O ator, então, ficou um tanto quanto desconcertado, cruzou os braços e parecia pensar no que responder à moça. Ele apenas se aproximou do microfone e, sem palavras ainda, apenas sorriu para ela e disse: “Fui abençoado com este corpo. Obrigado por notar”.

Não contente, a jornalista seguiu: “Nós ficamos admirados em ver você tirar a sua camisa na segunda cena. Você ainda está em forma”.

Enquanto isso, o parceiro de cena de Ford, Mads Mikkelsen, e o diretor do filme, James Mangold, pareciam se divertir com toda a situação. A moça então questionou: “Como você se mantém em forma e você consegue andar a cavalo?”.

Sem graça, Ford mandou: “Qual foi a última pergunta? Deixe-me dizer, sim, eu consigo andar a cavalo… Se me deixarem”.

Harrison Ford não segura emoção e chora durante estreia de Indiana Jones 5

O astro de Hollywood não conteve as lágrimas e foi ovacionado de pé por todos por cinco minutos na estreia de Indiana Jones e A Relíquia do Destino, o último da franquia.

“Estou muito emocionado com isso, dizem que quando você está prestes a morrer, você vê sua vida passar diante de seus olhos, e eu acabei de ver minha vida passar diante dos meus olhos”, revelou o ator, durante uma entrevista à revista Variety, comentando sobre o filme é um dos personagens mais icônicos de toda sua carreira, ao lado de Han Solo, da franquia Star Wars.

“Uma grande parte da minha vida, mas não toda a minha vida”, continuou o astro.