Harrison Ford descarta aposentadoria após último filme de 'Indiana Jones'

Apesar de estar se despedindo da franquia Indiana Jones, HarrisonFord ainda pretende estar nas nossas telinhas por muito mais tempo se depender dele. Aos 80 anos, o astro falou sobre aposentadoria em nova entrevista à CNN.

Ford descartou a possibilidade de aposentadoria. "Eu não fico bem quando eu não tenho trabalho. Eu apenas amo trabalhar e atuar faz eu me sentir útil", explicou o astro, que completa 81 anos em 13 de julho.

Indiana Jones e o Marcador do Destino estreia dia 30 de junho e será o quinto filme da franquia e marcará a despedida do personagem. A produção é estrelada por Ford, mas não conta com participação direta da antiga equipe da saga. O diretor StevenSpielberg, que comandou os outros quatro filmes, atuou apenas como Produtor Executivo e passou o bastão para JamesMangold, diretor de 'Logan' e 'Ford vs Ferrari'.

Apesar do fim da icônica saga, Ford destacou que pretende se aventurar em novas produções. "É por conta das pessoas com quem trabalhamos. A intensidade e a intimidade da colaboração. É a ambição combinada de alguma forma forjada a partir de palavras em uma página", explicou o astro.

Ford estaria atualmente trabalhando na produção da segunda temporada da série '1923', que estrela ao lado de Helen Mirren. A produção, no entanto, foi adiada por conta da greve dos roteiristas de Hollywood.

Harrison Ford responde à repórter que o chamou de ‘gostoso’ durante entrevista

Durante a promoção do filme “Indiana Jones e a Relíquia do Destino” no Festival de Cannes, o ator Harrison Ford arrancou risadas do público ao responder o flerte de uma repórter que estava na coletiva de imprensa.

A repórter não segurou a emoção e disse ao ator: “Eu acho que você ainda é muito gostoso.” O ator, então, ficou um tanto quanto desconcertado, cruzou os braços e parecia pensar no que responder à moça. Ele apenas se aproximou do microfone e, sem palavras ainda, apenas sorriu para ela e disse: “Fui abençoado com este corpo. Obrigado por notar”.

Não contente, a jornalista seguiu: “Nós ficamos admirados em ver você tirar a sua camisa na segunda cena. Você ainda está em forma”.