Harmonização facial causou a septicemia em Stenio Garcia? Entenda

Stenio Garcia precisou ser internado neste sábado, 1º, após quadro de septicemia aguda

O ator Stenio Garcia (91) foi internado na tarde deste sábado, 1º, após receber diagnóstico de septicemia aguda. O veterano está acompanhado de sua esposa, Marilene Saade (55), e recebe o tratamento para curar a infecção bacteriana. Com a notícia de sua internação, muitos se questionaram se o quadro poderia ter sido consequência de sua harmonização facial.

A clínica que realizou a harmonização facial de Stenio Garcia negou que a infecção generalizada no sangue do ator tenha qualquer relação com o procedimento estético , que causou polêmica nas redes sociais. Em seu perfil do Instagram, o local explicou que a maior inflamação está localizada na coluna e atualizou os fãs do estado de saúde do veterano.

"Passando pra informar que Stenio Garcia se encontra melhor, os exames de urina e Doppler não detectaram alterações/bactérias! A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo", diz a nota. "Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês."

Stenio Garcia foi internado no último sábado em um hospital na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo um comunicado de sua assessoria, ele respira normalmente, sem a ajuda de aparelhos, e faz o tratamento com medicamentos para eliminar uma bactéria. Além disso, o ator passou por uma bateria de exames na unidade médica.

STENIO GARCIA COMENTA POLÊMICA SOBRE HARMONIZAÇÃO FACIAL

Recentemente, o ator foi alvo de muitas críticas ao compartilhar o resultado de sua harmonização facial. Em conversa com o site F5, do jornal Folha de S.Paulo, ele contou o motivo para ter feito a harmonização facial e refletiu sobre a reação das pessoas após revelar o resultado no programa de TV Fofocalizando, do SBT.

"Não fiz harmonização para ficar bonitinho. Fiz para voltar a trabalhar e ponto. Estou disponível no mercado e quero ser lembrado para um determinado papel", afirmou. "Sinto que as minhas expressões ficaram mais leves e até melhorou na articulação da fala. A opinião dos outros nunca me interessou. E continua não me interessando."

Em entrevista à coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Stenio Garcia ainda contou que o rosto ia desinchar, e que já está se sentindo mais jovem. "Estou me sentindo com menos 15 anos, mas não é definitivo. De dois em dois anos tem que refazer. No entanto, toda essa transformação já me deu mais qualidade de vida, de trabalho."