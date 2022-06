Hariany Almeida é flagrada saindo de balada com ex-namorado, DJ Netto

Hariany Almeida e DJ Netto, que terminaram há 7 meses, aumentaram os rumores de reconciliação após serem flagrados juntos

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 16h04

Na noite da última terça-feira, 31, Hariany Almeida (24) foi flagrada saindo de uma balada com seu ex-namorado, DJ Netto (25).

No vídeo publicado nas redes sociais da página Em Off e segundo informações da coluna da Fábia Oliveira, a influenciadora aparece saindo abraçada com o ex do local, não fazendo a menor questão de esconder o caso.

Ainda segundo a coluna, eles curtiram a festa e um show de Ludmilla, coladinhos um com o outro.

O namoro terminou há quase 7 meses e desde então o ex-casal nunca mais tinha sido visto junto e já nem se seguiam mais nas redes.

Confira o flagra de Hariany Almeida saindo de balada com o ex-namorado, DJ Netto: