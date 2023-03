Hans Donner combina passado e futuro em logo de 30 anos da CARAS: 'Exemplo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Hans Donner revelou um novo caminho profissional e como pensou o logo de 30 anos da CARAS

Hans Donner (74), o famoso designer responsável pela comunicação visual da Globo, idealizou e criou o logo comemorativo de 30 anos da CARAS. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revelou um novo caminho profissional e como combinou passado e futuro para pensar a ideia.

"Quando eu escutei sobre esse momento da revista CARAS, refletindo sobre o meu momento de vida, eu falei: 'Eu tenho que fazer'. Comecei a rabiscar na hora", comentou Hans Donner. "Na mesma hora que eu desenhei o três e o zero, eu comecei a perceber que eu podia conectar com a minha paixão, que é tempo. De repente, eu escutei falar sobre um lugar que as pessoas iam entrar no Carnaval e nos eventos, aí eu falei: 'Entrar? Vou entrar em um túnel do tempo', compartilhou o designer, que produziu a comunicação visual comemorativa de 30 anos da CARAS.

Hans Donner, que estava aposentado de logotipos e vinhetas, retornou para combinar as antigas paixões com a nova: o tempo. "Apaixonado pela missão de design e do tempo, eu percebi que não faço só o desenho, mas logo entro no túnel do tempo. Eu voltei a pensar em vinhetas, porque não queria mais fazer, literalmente. Queria ficar em uma coisa nova. E aí desenhei uma ideia, um túnel, e nasceu a junção desses desejos, desses momentos e desses presentes que estamos ganhando".

Atualmente, Hans Donner trabalha usando suas inspirações no design para produzir mobiliário e decorações sólidas: "Por mais que meu design fosse muito provocativo, com fibra e carbono, de repente surgiu a oportunidade de levar isso para móveis". O designer ainda adicionou que busca traduzir seu passado e seu futuro nas novas criações: "A magia que sempre é associada ao meu nome e meu trabalho na televisão, eu busco, agora, levar para o lado sólido".

Giovanna Antonelli no logotipo de 30 anos da CARAS, elaborado por Hans Donner - Foto: Selmy Yassuda

"Eu acho que eu sirvo como exemplo de alguém que, com 74 anos, está realizando sonhos maiores do que com 30, 40, 50 e 60. É só uma questão de tempo quantos desses sonhos se tornam reais, mas eles são todos ligados ao tempo", finalizou Hans Donner.