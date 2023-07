Há 10 anos, Luan Santana protagonizava momento inesquecível em sua carreira

O cantor Luan Santa relembrou momento importante de sua carreira que ocorreu há 10 anos e encantou fãs

Nesta quinta-feira, 27, Luan Santana encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um TBT muito especial. O cantor se lembrou de um momento marcante e emocionante de sua carreira.

Em 2013, o artista cantou para o Papa Francisco. No dia 27 de julho daquele ano, ocorria na praia de Copacabana no Rio de Janeiro, o sexto dia da Jornada Mundial da Juventude. Durante o evento em que 3 milhões de pessoas estavam presentes, Luan cantou em frente ao pontífice.

“Um dos momentos mais lindos da minha vida está completando 10 anos hoje: cantar para o Papa (ao lado de 3 milhões de pessoas) na praia de Copacabana”, escreveu o cantor sertanejo na legenda do vídeo do momento especial. Na ocasião, o dono do álbum “Luan City” cantou a Oração de São Francisco.

Aquele sábado era o penúltimo dia do Papa Francisco no Brasil, e, durante sua fala em Copacabana, o Papa falou contra a desigualdade, clamou pela aproximação dos mais pobres e ainda pediu para que os mais jovens “sigam superando a apatia”. No dia seguinte, o pontífice deixou o país.

“Eu não sabia que dava para juntar tanta gente assim. 3 milhões. É impossível imaginar o que é 3 milhões na sua frente”, disse Luan sobre o momento em uma entrevista em agosto de 2021 ao podcast Flow. “Emocionante demais. Eu nunca vou esquecer esse momento”, ainda comentou.

O cantor ainda deu detalhes sobre os bastidores de sua participação no evento: “Teve uma certa resistência no começo. Por eu ser sertanejo, ter músicas de cunho... fala algumas coisas safadas. Então a comunidade católica na época, teve um buchicho. A intenção do Ulysses [Cruz, diretor da transmissão do evento] era realmente chegar no jovem e colocar ali uma figura que realmente atingisse os jovens”.

Pai?

Recentemente, Luan chocou seus seguidores ao se imaginar como pai. O cantor usou Inteligência Artificial para imaginar como seriam seus filhos, e causou polêmica nas redes sociais.

Como a publicação veio logo após o término de Luan com sua noiva Izabela Cunha, muitos fãs cobraram que o sertanejo estivesse com uma amada. Outros admiradores também lembraram de Jade Magalhães, que namorou Luan por 12 anos.