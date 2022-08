Gretchen rebate críticas após vídeo de calcinha com o marido: ''Povo recalcado''

Cantora Gretchen não se cala e rebate haters após ser criticada nas redes sociais por vídeo de roupa íntima ao lado do marido, Esdras de Souza

A cantora Gretchen (62) foi detonada nas redes sociais após surgir ao lado do marido, Esdras de Souza, usando apenas roupas íntimas.

Por meio de vídeo em sua conta no Instagram, ela rebateu os comentários negativos que recebeu ao postar vídeo de calcinha com o marido, em que aparecem fazendo propaganda para uma marca de calcinhas, ao som da nova música de Anitta (29), Gata. Na sexta-feira, 05, a eterna rainha do rebolado deixou claro que não tem problema em expor seu corpo na internet.

"A gente posta um TikTok dançando, aí vem aquele povo recalcado: ‘ai ela precisa aparecer para poder ganhar dinheiro’, mas é claro meu amor! Quem não aparece não ganha dindim!", começou falando nos Stories de seu Instagram.

Na sequência, Gretchen alfinetou os críticos de plantão ao avisar que postará um novo vídeo de roupas íntimas para aproveitar a polêmica. "Já que vocês estão reclamando de um vídeo de calcinha, eu vou botar dois! Tá bom?”, disparou.

“Em vez de vocês ficarem reclamando, vai treinar que nem eu! Vai se alimentar bem, vai dormir oito horas por noite. Vai lá, se apertar, botar uma calcinha daquelas, dançar para o seu marido. O que importa é que você se sinta linda!”, disse a mãe de Thammy Miranda.

A artista também fez questão de responder uma seguidora que se incomodou com seus pelos. "Tanto pelo no corpo dessa mulher!", escreveu a internauta. "E isso é da sua conta? O corpo não é seu. O pelo não é seu. E se está te incomodando, é só não olhar. Os incomodados que se mudem", disparou Gretchen.

Nora de Gretchen pede desculpas após fala capacitista

A influenciadora digital Andressa Ferreira (34), esposa de Thammy Miranda, usou suas redes sociais para se pronunciar após causar polêmica. Ela foi duramente criticada por ter usado uma fala capacitista ao responder uma internauta sobre seu filho, Bento (2)."Estava lendo os comentários e vi que pegou mal ter falado que meu filho é perfeito. Se eu ofendi alguma mãe de autista, quero pedir desculpa, perdão, e falar que essa não foi minha intenção. Nunca quis ofender mãe nenhuma", começou falando. "O comentário que eu fiz do meu filho ser perfeito é porque, para mim, aos olhos de qualquer mãe, qualquer filho é perfeito. Se o Bento fosse ou for autista, ele vai continuar sendo perfeito para mim", disse a atriz.

